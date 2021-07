NN IP green bond: risparmiate oltre mezzo milione di tonnellate di emissioni di CO2

Se gli obiettivi ambientali fissati da iniziative internazionali come l'Accordo di Parigi e l'European Green Deal devono essere raggiunti, la portata dei finanziamenti verdi che si renderanno necessari supererà di gran lunga quanto visto finora. In un tale contesto il mercato del debito pubblico, per sua natura e dimensione, si presta particolarmente bene. Le obbligazioni verdi, grazie alla loro chiara struttura di utilizzo dei proventi, possono anche mirare a progetti legati al clima e avere un impatto ambientale diretto.

NN IP prevede che la domanda di obbligazioni verdi continuerà a crescere fortemente. Come risultato di un outlook positivo e dell'emissione di green bond più forte del previsto vista finora nel 2021, NN IP ha alzato la sua stima per l'emissione di tutto l'anno a 400 miliardi di euro. Questo spingerà il mercato globale dei green bond ben oltre 1 trilione entro la fine dell'anno, rispetto ai 700 miliardi raggiunti alla fine del 2020. Nei prossimi due anni, NN IP si aspetta che il mercato continui a crescere rapidamente, superando la soglia dei 2 trilioni entro la fine del 2023.

Gli investitori e gli altri stakeholder chiedono sempre più spesso prove tangibili che il loro investimento stia facendo la differenza: quale impatto positivo hanno avuto quindi le strategie green bond di NN Investment Partners (NN IP) nel 2020?

Le nuove cifre pubblicate nell'ultimo Green Bond Funds Impact Report 2020 di NN IP mostrano che i suoi fondi obbligazionari verdi, che attualmente hanno un AUM di 3,8 miliardi di euro,* hanno risparmiato 561.211 tonnellate di emissioni di anidride carbonica durante l'anno solare. Questa metrica indica la quantità di CO2 per ogni tipo di gas serra con lo stesso potenziale di riscaldamento globale. Il settore delle energie rinnovabili è il principale beneficiario delle allocazioni di tutte le categorie di portafogli green bond di NN IP. L'impatto è misurato in termini di capacità aggiunta di energia rinnovabile e di produzione annuale di energia rinnovabile. Nel 2020, 333 megawatt di energia rinnovabile sono stati aggiunti alla rete, 835 gigawattora (GWh) di energia rinnovabile annuale sono stati generati e 42 GWh di energia sono stati risparmiati. NN IP ha intrapreso 97 attività di engagement con 92 emittenti in nove settori, inclusi 9 emittenti sovrani, 34 emittenti legati ai governi e 49 emittenti corporate.

Un reporting regolare e trasparente è uno strumento potente negli investimenti in green bond, in quanto fornisce la prova definitiva che i proventi sono veramente destinati a progetti verdi ammissibili con benefici ambientali. Il calcolo delle metriche d'impatto di NNI P si basa sui dati del database proprietario di obbligazioni verdi. NN IP segue e valuta 755 obbligazioni verdi che coprono 10 settori in 47 paesi/regioni. Il suo approccio rigoroso alla creazione di un vero universo ad impatto si traduce nell’esclusione di circa il 20% del totale delle emissioni nell'universo ufficiale dei green bond globali, che sono valutati come non verdi.*

Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds di NN Investment Partners: "Crediamo che “il grado di verde” di un'obbligazione sia determinato non solo dai progetti che finanzia ma anche dalla strategia dell'emittente. Questo significa che applichiamo il nostro approccio rigoroso per creare un vero universo ad impatto. Questo approccio, combinato con un reporting trasparente sull'impatto raggiunto, è per noi cruciale in quanto offre agli investitori la prova che la loro allocazione ai green bond riduce l'impronta di carbonio dei loro portafogli a reddito fisso senza sacrificare la liquidità e i rendimenti".

Edith Siermann, Head of Fixed Income Solutions and Responsible Investing, NN Investment Partners, ha commentato:

"I nuovi regolamenti e incentivi sul clima avranno un enorme impatto sul panorama degli investimenti, alzeranno il livello di trasparenza e di divulgazione, aumenteranno la liquidità e la diversità nel mercato e incoraggeranno una più ampia gamma di emittenti corporate a diventare verdi. Le nostre strategie green bond ci forniscono un veicolo prezioso attraverso il quale possiamo avere un impatto ambientale positivo e dimostrabile e mostrare chiaramente ai nostri investitori il nostro approccio".