Tikehau Capital investe nel quartiere Amendola/Fiera di Milano

Tikehau Capital annuncia l’acquisto, tramite un fondo gestito dalla controllata Tikehau Investment Management e supportata, in qualità di advisor, da First Atlantic Real Estate, di un immobile cielo terra ad uso direzionale in Via Mosè Bianchi 6, nello storico quartiere Amendola/Fiera ed in prossimità del rinomato distretto di City Life. In precedenza l’immobile era detenuto dal fondo di investimento FLE Italia Fund 1, gestito da Fonciere Lfpi Europa e assistito nell’operazione di vendita dal team Capital Markets di GVA Redilco.

L’asset, parzialmente locato a una primaria società bancaria, si sviluppa su 6 piani fuori terra ad uso ufficio e due piani interrati ad uso magazzini e autorimessa, per un’area totale di circa 6.400 mq.

Mosè Bianchi 6 è ubicato in una posizione di grande valore strategico ed ottimamente connessa, nel quadrante nord-ovest della città, in un contesto urbano in fase di profonda trasformazione, che vanta un perfetto bilanciamento tra negozi, uffici e residenze di pregio.

L’operazione testimonia il continuo focus di Tikehau Capital sull’'Italia e sulle significative opportunità di investimento a lungo termine che essa offre.