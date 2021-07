Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - Gfsc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Black Diamond Capital Management (www.bdcm.europe.com), clone di società autorizzata;

BitQt (https://bitqt-app.com/, https://bitqt.org).Già segnalata dalla Fma - New Zealand (v. "Consob Informa" n. 21/2021 del 31 maggio 2021) e dalla Fma - Austria (v. "Consob Informa" n. 31/2020 del 7 settembre 2020);

Uk Gulf Investments Group Llc (Uk) (www.ukgulfinvestment.com, www.ukgulfinvestment.com/securedloans, https://www.ukgulfinvestment.com/secured-loans.html, https://www.ukgulfinvestment.com/homeowner-loans.html), clone di società autorizzata;

Efi Ad (www.efiad.com);

Forex Crown (https://www.forex-crown.ltd), clone di soggetto autorizzato;

City Financials / The City Financials Group Ltd (email:[email protected], [email protected]), clone di società autorizzata;

Norinchukin Private Bank Ltd (www.en.norinchukinbank.com), clone di società autorizzata;

Invictus Capital Finance (http://avivaoffer.com/invictuscapitalfinance.com/home/, www.invictuscapitalfinance.com), clone di società autorizzata;

Koyo Loans Services Limited / Koyo Loans Private Lending (email:[email protected], [email protected], [email protected], [email protected]), clone di società autorizzata;

Wittan Invest / Wittan Investment Trust Service (www.wittan.uk), clone di società autorizzata;

Vabis Asset Management (www.investment.vabisassetmanagement.com, www.vabisassetmanagement.com), clone di società autorizzata;

Universal Trading Group (www.utgscri.com, www.investment.utgscri.com), clone di società autorizzata;

General Trading Center (www.investment.generaltradingcenter.co.uk, www.generaltradingcenter.co.uk), clone di soggetto autorizzato;

Highestfixedrates.com;

Searchinvestments-uk.com;

Helpvest.co.uk;

Top Bonds and Savings (http://topbondsandsavings.com);

Find an Investment (http://findaninvestment.net);

Best-uk-isa.com (http://best-uk-isa.com);

Fixedrate-return-isa.net (http://fixedrate-return-isa.net);

Bond.invest-compare.com (www.bond.invest-compare.com);

Fixed-rate-finder.com (fixed-rate-finder.com).

Segnalate dalla Sfc:

Xgtz / Hong Kong Investment Finance Co Ltd (www.xgtzjrgs.com), clone di società autorizzata;

Acorn Strategic Group (www.asgintl.com), clone di società autorizzata;

Rich Fund Tech Group Limited (www.richtech.live), clone di società autorizzata;

Rifa Technology Company Limited (https://www.rifa-markets.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Fsma:

www-cap-de-France.com;

www.st-conseils.com;

24Quest (https://twentyfourquest.com/);

Bkr-Investbank (https://bkr-investbank.com/);

Credit Horizon (https://credit-horizon.com/);

Direct Golden Bank (https://www.direct-golden.com/);

Successful Kredit (https://successful-krediet.com/).

L’autorità di vigilanza del Belgio (Fsma) mette nuovamente in guardia i risparmiatori da imprese non autorizzate che offrono servizi di investimento in vino, Champagne e altri prodotti vinicoli. Al fine di evitare casi di frode, la Fsma esorta i risparmiatori ad esercitare la massima prudenza e consiglia di prestare attenzione prima di effettuare qualsiasi investimento. A tal fine offre alcuni consigli:

-diffidare di promesse di guadagni esagerati. Verificare sempre l'identità dell'azienda che ci sta contattando (identità aziendale, paese di origine, ecc.);

-se una società non può essere chiaramente identificata, non dovrebbe essere considerata attendibile; controllare anche quando è stato creato il sito web dell'azienda: se il sito web dell'azienda è relativamente nuovo, questo potrebbe essere un ulteriore segno di frode sugli investimenti;

-fare attenzione se viene chiesto di depositare denaro su conti bancari in paesi diversi da quello in cui la società asserisce di essere registrata o con il tuo paese in cui dichiara di avere la sede legale;

-fare attenzione anche se viene chiesto di depositare denaro in conti il cui beneficiario è un soggetto diverso dalla società stessa. In ogni caso, se il referente si rivela particolarmente insistente, diffidare, potrebbe trattarsi di frode.

Segnalate dalla Knf:

International Market Service Board (www.im-sb.com);

Fxbfi Broker Financial Invest Ltd (https://www.101investing.com).

Segnalata dalla Finma:

DeFi Groups (www.defigroups.com).

Segnalate dalla Jfsc:

White Thorn Capital Limited (www.whitethorncap.co.uk);

Aries Finance Limited (www.aries-finance.co.uk).

Segnalate dalla Gsfc:

Cex Traders (https://cextraders.uk), clone di società autorizzata;

Wavecrest Capital; Wavecrest Holdings Ltd; Wavecrest Group Ltd (https://wavecrest-capital.co), clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Cssf:

Alpha Patrimoine / Alpha Patrimoine Solution, clone di società autorizzata;

Royal State Bank (www.royalstatebank.com).

Segnalate dalla Amf:

Sinclair Upton (https://www.sucm.com);

www.capital-container.com;

www.cave-aminvest.com;

www.iam-invest.com;

www.ma-cave.net;

www.multifond-cap.com;

www.placement-vins.com/investir-vignoble;

www.platform.eurostrat-finances.com/fr/admin/login;

www.24trading.co;

www.amegafx.com/fr;

www.app-trader.biz;

www.astrahorizon.com;

www.btcusdtbank.com;

www.capitalpro-inv.com;

www.dmadirectab.com;

www.eufm.eu;

www.everestbtc.com;

www.exfinances.com;

fr.investigram.com;

www.fxcm-group.io;

www.lplcapital.eu;

www.mangroupfx.com;

www.marginelite.com;

www.primexbt.com;

www.puprime.com;

www.thebestrader.io;

www.tradeviewforex.com;

www.u-i-group.com;

www.aroxcapital.com;

www.bitcoin-champion.com;

www.bitcoinera.app;

www.btcswing.com;

www.cmccapital.net.

Segnalate dalla Cnmv:

Zero Markets Llc (www.zeromarkets.com/es);

Tremisa Ltd (https://abbinvest.com/es). Già destinataria di delibera Consob n. 21855 del 19 maggio 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web ttps://abbinvest.com. (v. “Consob Informa" n. 20/2021 del 24 maggio 2021);

Alfa Assets Group Limited (https://alfa-assets.com);

Alltrades (https://alltradesfx.com);

Axis Capital Group / Olympus Investment Llc (https://axiscapitalgroup.uk/es);

Coinprofit24hrs Limited (https://coinprofit24hrs.com);

Dax Kapital (https://daxkapital.com);

Experia Markets Ltd (https://experiamarkets.com);

Sln Development Ltd (https://finexico.com/es);

Vt Group Ltd (https://finotive.net/es);

Financial Trading Advisors Corporation (https://ftalatin.com);

Fundiza Ltd (https://es.fundiza.com). Già segnalata dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 37/2020 del 19 ottobre 2020);

Swiss Management Corporation / Fx24 Ltd (https://es.fx24.one);

Gensminers Company Ltd (www.gensminers.com);

Globe Pro Limited (http://globepro.com);

Goeverups (https://goeverups.co; https://accounts.goeverups.co);

Helogen Limited (www.helogenlimited.com);

Ideal Fx Exchange (https://idealfxexchange.com);

Momentum Investment Group Ent Ltd (https://invest-moment.com), già destinataria di delibera Consob n. 21844 del 12 maggio 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito www.invest-moment.com e relativa pagina https://client.invest-moment.com (v. "Consob Informa" n. 19/2021 del 17 maggio 2021);

Lg Forex Platform (https://lgforex.online);

Mega Trade Station Group (https://megatradestation.com);

Metroxtrade Company Limited (www.metroxtrade.com);

Mirollex Llc (https://mirollex.com/es);

Phemex Limited (https://phemex.com/es).Già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 7/2021 del 22 febbraio 2021);

Quotex Ltd / Awesomo Ltd (https://quotex.io/es);

Widdershins Group Ltd / Winmarket (https://supratrade.io/es);

Trademetar Company Ltd (https://trademetar.com);

Interactive Solutions Ltd (www.tradergy.io);

Zanetti Studio / Studio Zanetti (https://zanetti-studio.com);

https://ae-capital.com.mx;

www.aroxtradeasset.com;

https://kriptofuture.com;

https://hqtrade.io/es/home-es;

https://primecap.io;

https://scalacp.com;

https://stockdale-street.com.