La variante Delta incide su una nuova dimensione di rischio per i mercati

"La scorsa settimana, l'Organizzazione mondiale della sanità ha registrato 2,6 milioni di nuove infezioni da Covid e 57.000 decessi a livello globale, il dato di mortalità più basso in quasi otto mesi". Il commento di Stéphane Monier, cio di Lombard Odier.

Tuttavia, un numero crescente di nuovi casi è causato dalla variante Delta, la mutazione più contagiosa di Covid fino ad oggi. Oltre ai timori degli investitori di un'inflazione galoppante che potrebbe innescare un aumento prematuro dei tassi di interesse, la variante in rapida diffusione rappresenta ora una minaccia che vale la pena tenere d'occhio per la ripresa economica e i mercati finanziari.

A partire dal 29 giugno, il virus B.1.617.2 del Covid o ceppo "Delta", identificato per la prima volta nello stato del Maharashtra, in India nel dicembre 2020, era presente in almeno 96 paesi secondo l'Oms con sede a Ginevra.

Si stima che si stia diffondendo più velocemente del ceppo originale e che rappresenti, alla fine di giugno, circa il 95% delle infezioni nel Regno Unito. Ciò ha già ritardato la piena riapertura del Regno Unito di un mese, ora fissata per il 19 luglio.

Dall'inizio di giugno, le infezioni sono aumentate più di sei volte tra i britannici di età compresa tra 20 e 39 anni, fascia di età in cui i tassi di vaccinazione sono più bassi. Negli Stati Uniti, la variante Delta potrebbe rappresentare un quinto dei nuovi casi. Al di là dell'immediata recrudescenza di nuove infezioni, questo è importante perché più spesso un virus si trasmette, maggiori sono le sue possibilità che muti con caratteristiche sufficientemente diverse per costruire un altro ceppo.

Non si possono escludere ritardi nell'apertura completa di altre economie e molti paesi stanno adottando misure per cercare di impedire che la variante Delta prenda piede. Gli indicatori di attività in tempo reale tra imprese, commercio, produzione, consumo e mobilità, mostrano che gli Stati Uniti e l'Ue, ad esempio, sono tutti recuperati a circa il 90% dei loro livelli pre-pandemia. Il Regno Unito è leggermente più basso, all'84% dei suoi livelli pre-Covid.

"La combinazione di varianti più trasmissibili, l'aumento della mescolanza sociale, la copertura vaccinale non ottimale e l'allentamento della sanità pubblica e delle misure sociali rallenterà questo progresso e ritarderà la fine della pandemia", si legge nell'ultimo aggiornamento globale dell'Oms.

L'Oms ha un elenco di quattro "varianti preoccupanti" di Covid, tra cui Delta. La variante "Alpha" emersa per la prima volta nel Kent, in Inghilterra, nel settembre 2020, ha spinto il Regno Unito al blocco nel gennaio di quest'anno ed è ora presente in 172 paesi.

La variante Beta, identificata per la prima volta in Sudafrica nell'agosto 2020 si trova ora in 120 paesi in tutto il mondo. La variante Gamma, individuata nella città brasiliana di Manaus nel dicembre 2020, è presente in più di 72 paesi. L'Oms sta monitorando e ha altre "varianti di interesse" etichettate Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa e Lambda. Si trovano in tutto il mondo, dagli Stati Uniti e dal Brasile, al Regno Unito, alla Nigeria, alle Filippine, al Giappone e al Perù.

Guardando il Regno Unito.

Tuttavia, dobbiamo mantenere la variante Delta come il principle fattore nelle nostre previsioni. I vaccini sembrano funzionare. Nelle economie in cui un gran numero della popolazione è vaccinato e le infezioni sono in aumento, come Israele e il Regno Unito. I casi sono perlopiù lievi, con ricoveri ospedalieri e tassi di mortalità in eccesso bassi. Rispetto alle precedenti ondate di infezioni, ciò allevia il carico sui sistemi sanitari nazionali. Il Regno Unito e Israele hanno rispettivamente vaccinato il 66% e il 65% della loro popolazione con almeno una dose di vaccino contro il Covid.

Supponendo un lasso di tempo di due settimane tra le infezioni e i ricoveri ospedalieri, possiamo stimare quale sia stato il percorso di infezione nel Regno Unito senza le vaccinazioni. Questi calcoli suggeriscono che gli effettivi ricoveri per Covid nel Regno Unito sono almeno quattro volte inferiori e i decessi 16 volte inferiori a quelli che sarebbero stati senza vaccinazioni.

Questo è sia un argomento a favore di programmi di vaccinazione diffusi, sia un avvertimento su ciò che può accadere nei paesi che non hanno tale programma o l'accesso a vaccini efficaci. A meno che il mondo sviluppato non aiuti i paesi in via di sviluppo ad accelerare i programmi di vaccinazione, sono inevitabili ulteriori mutazioni.

Si sta aprendo un chiaro divario tra l'accesso dei paesi ai diversi vaccini. Il vaccino "Messenger acido ribonucleico" ("mRNA") di Pfizer/BioNtech si è dimostrato efficace fino all'88% contro la variante Delta. Alternative, come i cinesi SinoVac e Sinopharm, che si affidano a patogeni Covid inattivati ​​per innescare una risposta immunitaria, sono ampiamente utilizzate nel mondo emergente, tra cui Cina, Brasile e Indonesia. Ma la loro efficacia contro la variante Delta rimane poco chiara.

Inoltre, alcune nazioni, in particolare in Africa, non hanno scorte sufficienti di alcun tipo di vaccino contro il Covid. Sebbene i governi del continente abbiano impartito ordini sufficienti per vaccinare il 60% della loro popolazione entro la fine del 2022, ciò non si è ancora trasformato in consegne. In Nigeria, il paese più popoloso dell'Africa, solo l'1% dei residenti ha ricevuto una singola dose di vaccino e in Sud Africa la quota è del 5%.

La riunione di giugno dei leader del Gruppo dei Sette (G7) ha promesso "almeno" 870 milioni di dosi di vaccino attraverso l'iniziativa internazionale Covax e di mantenere almeno la metà di tale impegno entro alla fine del 2021. "Siamo nella corsa della nostra vita", ha dichiarato il mese scorso il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, "ma non è una gara equa e la maggior parte dei paesi ha appena lasciato la linea di partenza". Covax prevede di disporre di circa 400 milioni di dosi al mese nel quarto trimestre di quest'anno.

Posizionati per un recupero protetto da vaccino



Nei portafogli, rimaniamo posizionati per una forte ripresa economica globale. Il nostro caso base rimane che i vaccini continuano ad essere efficaci, poiché per ora nessuna variante si è dimostrata resistente. Sebbene qualsiasi nuovo blocco o restrizioni per la salute pubblica rallenterebbe l'attività economica, da un punto di vista positivo, quasi tutti i paesi ora hanno esperienza nel mitigare i peggiori effetti di Covid e hanno dimostrato resilienza e una capacità incoraggiante di riprendersi.

In questo contesto, continuiamo a privilegiare le attività rischiose nelle nostre allocazioni di attività globali.

Tuttavia, gli investitori che desiderano implementare coperture di portafoglio in caso di uno scenario di rischio in cui affiora una mutazione resistente al vaccino, le strategie di opzione possono essere efficaci. Con il VIX, una misura della volatilità attesa delle azioni, che continua a registrare i livelli più bassi dall'inizio della pandemia, gli investitori hanno l'opportunità di proteggere i rendimenti acquistando opzioni di spread put su un indice azionario a livelli accessibili.

Nei mercati valutari, prevediamo una forte ripresa macroeconomica che si tradurrà in un miglioramento delle prospettive per l'Europa e un dollaro Usa moderatamente più debole. Se questa ripresa dovesse bloccarsi a causa delle rinnovate misure di Covid, la valuta statunitense si rafforzerebbe mentre gli investitori cercano un rifugio dal rischio e creano un vento contrario per l'euro.