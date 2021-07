Nordea Am lancia una strategia tematica per affrontare le sfide climatiche e sociali

Nordea Am annuncia il lancio della Global Climate and Social Impact Strategy di Nordea, un prodotto azionario globale tematico gestito dall’affermata boutique tematica ESG responsabile del noto Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund (GCLIMEF).

La strategia è stata ideata per gli investitori in cerca di soluzioni capaci di coniugare sia la dimensione sociale della sostenibilità che quella ambientale, e rientra sotto l’Articolo 9 della SFDR.

Thomas Sørensen, co-Manager della Global Climate and Social Impact Strategy di Nordea ha commentato:

“La crisi climatica è certamente una tematica che richiede la nostra attenzione, ma c'è anche un forte bisogno di affrontare le questioni sociali della società contemporanea. Le aziende che offrono soluzioni a questi problemi rappresentano una proposta convincente per gli investitori. I nuovi consumatori si preoccupano non solo di sapere di cosa sono composti i prodotti, ma anche di comprendere come essi vengano realizzati. Ecco perché cerchiamo aziende che sposino obiettivi e profitti".

La strategia è una soluzione azionaria globale con un approccio di analisi fondamentale bottom-up, costruita su una solida piattaforma di ricerca ESG che integra pienamente la valutazione dell’impatto degli investimenti. È gestita da un team con un track record eccezionale e una notevole esperienza negli investimenti in temi legati al clima e al miglioramento sociale. I gestori del portafoglio mirano a fornire rendimenti interessanti investendo in aziende che offrono soluzioni efficaci per affrontare le pressanti esigenze sociali e ambientali. Collaborano a stretto contatto con il Responsible Investments team di NAM, uno dei più grandi all’interno del settore del risparmio gestito, per creare valore attraverso le attività di engagement con le aziende in cui investiamo.

Con la strategia Global Climate and Social Impact di Nordea, gli investitori possono svolgere un ruolo attivo nella transizione verso una Green Economy inclusiva.