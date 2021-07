L’Assemblea dei Soci di ClubDeal S.p.A., società FinTech a cui fa capo ClubDeal Digital Platform, che include ClubDealOnline - esclusiva piattaforma di Private Crowdfunding autorizzata e vigilata da Consob - e ClubDealFiduciaria - la prima fiduciaria 100% online - ha deliberato un nuovo aumento di capitale da 1,5 milioni di euro, la nomina di tre nuovi membri del Consiglio di Amministrazione - Gianfranco Scalabrini, Mirco Coccoli e Alessandro Scala, e la conclusione del piano di buyback.

L’aumento di capitale sarà finalizzato a traghettare ClubDeal S.p.A. verso un’ulteriore fase di sviluppo, consolidandone il posizionamento sul mercato e preparando il terreno per una crescita su scala più ampia.

L’ingresso di tre nuovi consiglieri, Gianfranco Scalabrini – Managing Partner di 3HPartners e professore universitario, Mirco Coccoli - CEO di MPD Partners e Alessandro Scala - Managing Partner di Advbeca Ltd, ha l’obiettivo di rafforzare la struttura della società in una fase di forte espansione e di supportarne i progetti futuri, mettendo a fattor comune le differenti competenze tecniche, scientifiche e finanziarie maturate nel corso delle rispettive carriere.

Antonio Chiarello, founder e azionista di maggioranza di ClubDealOnline, ha dichiarato: “Il completamento del buyback delle nostre azioni è stato l’ultimo importante atto di un’operazione straordinaria che ha portato a fine 2020 all’acquisizione di iStarter S.p.a. e al potenziamento della nostra struttura. Negli ultimi mesi il management si è impegnato in maniera importante per dotare la società di una infrastruttura tecnologica all’avanguardia e per posizionare la piattaforma digitale ClubDeal Digital Platform come un one stop shop per gli investimenti alternativi. Coerentemente con i nostri progetti di sviluppo, abbiamo deliberato un aumento di capitale che poterà ulteriori soci “Smart Money”, in grado di supportare il piano strategico di crescita su scala più ampia. Nel frattempo, stiamo rafforzando il nostro board con figure di alto profilo come Gianfranco Scalabrini, Mirco Coccoli e Alessandro Scala, a cui siamo orgogliosi di dare il benvenuto. Il loro contributo sarà preziosissimo per continuare a proporre alla nostra community le opportunità di investimento più interessanti, supportando allo stesso tempo i futuri progetti strategici della società. Infine, stiamo valutando una nuova operazione straordinaria per rafforzare il nostro posizionamento e l’offerta per High Net Worth Individual da un lato e ScaleUp e PMI dall’altro”.