Lumyna e Weiss lanciano il fondo Lumyna – Weiss Multi-Strategy Ucits

Lumyna Funds e Weiss Multi-Strategy Advisers LLC annunciano il lancio del fondo Lumyna – Weiss Multi-Strategy UCITS Funds all’interno di Lumyna, una delle maggiori piattaforme Alternative UCITS in Europa e parte della strategia multi-boutique di Generali Investments.

Il fondo è stato lanciato il 4 giugno 2021 con asset in gestione per oltre 70 milioni di dollari e fornirà l’accesso ad un comparto market neutral multi-strategy, con liquidità giornaliera e gestione attiva, concepito per ottenere interessanti e costanti rendimenti adeguati al rischio, volatilità moderata, contenuti drawdown e ridotta correlazione a lungo termine rispetto ai mercati azionari, obbligazionari e degli hedge fund.

La strategia applica un rigoroso approccio di gestione del rischio ad una gamma di strategie sottostanti liquide e diversificate, che generano rendimenti da tre fonti: un portafoglio Core Market Neutral composto da circa 20 strategie fondamentali, gestite attivamente, concentrate su settori e con un focus sui mercati sviluppati, abbinato a due strategie overlay gestite discrezionalmente che mirano a migliorare i rendimenti adeguati al rischio attraverso la diversificazione tra le asset class.

“Siamo entusiasti di collaborare con Weiss e consentire agli investitori di Lumyna l'accesso esclusivo alla performance offerta dagli investimenti absolute return e Core Market Neutral di Weiss, in un format con liquidità giornaliera. Weiss offre un processo di investimento innovativo e una leadership all'avanguardia, apportando alla nostra piattaforma una comprovata esperienza a lungo termine di rendimenti solidi, adeguati al rischio e differenziati", ha affermato Philippe Lopategui, CEO di Lumyna.

Jordi Visser, Chief Investment Officer di Weiss, ha dichiarato: “Weiss punta alleccellenza nelle soluzioni alternative, questo fondo e la partnership con Lumyna offrono l'opportunità di accedere alle nostre soluzioni ad un universo più ampio di investitori. Ciò rappresenta una naturale estensione delle nostre competenze chiave e non potremmo aspirare ad un partner più innovativo di Lumyna".

Paul Holmes, Global Head of Fund Distribution di Lumyna, ha commentato il lancio: “I nostri investitori richiedono da tempo una soluzione UCITS multi-strategy, classica e discrezionale, siamo quindi lieti di aver potuto collaborare con un gestore della qualità di Weiss in questo ambito. Il loro approccio unico all'investimento multi-strategy ha costantemente conseguito un elevato livello di alfa idiosincratico, grazie ad un approccio diversificato e fortemente controllato nella gestione del rischio. Lumyna è lieta di accogliere Jordi e il più ampio team Weiss sulla piattaforma e di fornire agli investitori UCITS questa nuova ed entusiasmante strategia nell’ambito dell’universo liquid Alternative”.