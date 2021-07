Luti e Pianezza entrano in Gamma Capital Markets

Gamma Capital Markets Ltd Succursale Italiana, società di gestione del risparmio specializzata nella consulenza fee-only e nelle gestioni patrimoniali, comunica l’ingresso di Fabio Luti e di Marco Pianezza nella propria struttura come nuovi consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

Fabio Luti, riminese, lavora da oltre vent’ anni nel settore della consulenza finanziaria nelle tematiche della protezione e gestione dei patrimoni, occupando anche ruoli manageriali e di formazione. Oltre ad aver lavorato come analista e fund manager, ha maturato esperienze nel settore assicurativo del Private Insurance, dell’Investment banking e del Wealth Management attraverso collaborazioni con istituti bancari ed assicurativi europei (Multilife Srl, Banca Patrimoni Sella &C, Olympia Wealth Management Ltd). Parallelamente, svolge anche innumerevoli collaborazioni con studi professionali sui temi della protezione dei patrimoni ed aspetti successori.

Marco Pianezza, milanese, proviene da diverse e qualificate esperienze operative nei settori del trading, dell’asset management e dell’investment management avendo ricoperto molteplici ruoli all’interno di realtà finanziarie riconosciute. Dapprima Intemediary Sales per Morgan Stanley, Marco ha poi lavorato come Equity trader presso un family office aziendale e sui portafogli istituzionali di ABN Amro. Nel suo curriculum annovera inoltre una lunga esperienza come trader e dealer presso un broker finanziario internazionale.

“Sono molto soddisfatto dell’arrivo di Fabio e Marco, il cui ingresso va a coronare dodici mesi nei quali la Società ha registrato una crescita numerica e soprattutto qualitativa” ha commentato Vito Ferito, direttore commerciale di Gamma Capital Markets. “Il nostro team di consulenti finanziari ha saputo rispondere egregiamente alle sollecitazioni della clientela in questo anno complicato e, con questi nuovi professionisti in squadra, sono certo che saremo in grado di offrire una copertura ancora più granulare sia per quanto riguarda l’offerta di servizi forniti che delle aree geografiche coperte”.