Aberdeen Standard Investments lancia una gamma di fondi per il clima

Aberdeen Standard Investments (ASI) ha annunciato il lancio di una gamma di fondi per il clima che mirano a sostenere la transizione verso l’azzeramento delle emissioni globali. Contrastare il cambiamento climatico è una delle problematiche più pressanti dei nostri tempi, e la transizione verso un’economia globale a impatto zero presenta sfide e opportunità. Sono tutti fondi Articolo 9 in base al regolamento SFDR UE e ciascuno si focalizza su aspetti specifici del percorso verso lo “zero netto”, fornendo agli investitori l’accesso alle opportunità di investimento offerte dalla transizione climatica globale.

La gamma ASI orientata al clima consente ai clienti di accedere a diversi risultati, in funzione del modo in cui desiderano allocare il loro capitale per farsi promotori del cambiamento.

Aberdeen Standard SICAV I – Global Climate and Environment Equity Fund

Investe in aziende che innovano e forniscono le soluzioni di cui abbiamo bisogno per raggiungere lo zero netto.

Investe in aziende che forniranno soluzioni ai settori ad alta intensità di carbonio dell’economia, tramite un quadro di riferimento tematico combinato all’analisi sui fondamentali

Portafoglio concentrato di società, che riflette la nostra maggiore convinzione in termini di rendimenti finanziari e impatto climatico

Team di investimento esperto e dinamico, che beneficia di un’ampia base di ricerca con oltre 130 gestori azionari in tutto il mondo che interagiscono attivamente con il management delle aziende sulle tematiche associate al clima

Aberdeen Standard SICAV I - Climate Transition Bond Fund

Investe nelle principali società attive nella riduzione delle emissioni; società con piani di transizione credibili e ambiziosi attive in settori a elevate emissioni e società che eccellono in altri settori. Il fondo inoltre investe in progetti che affrontano l’impatto fisico del cambiamento climatico, insieme a fornitori di soluzioni che supportano altri segmenti dell’economia per contribuire alla decarbonizzazione tramite i loro prodotti o servizi. Il risultato è un portafoglio di emittenti di debito, che punta a mitigare le cause del cambiamento climatico e aiutare la società ad adattarsi alle sue conseguenze.

Sfrutta un approccio globale non vincolato per offrire un rendimento totale interessante e un reddito elevato

Investe nell’impegno verso la transizione globale a un’economia a basso impatto di carbonio e aiuta la società ad adattarsi alle conseguenze del cambiamento climatico

Team Global Fixed Income esperto composto da oltre 130 persone**, che gestisce attivamente oltre €16 miliardi in asset ESG a reddito fisso dedicati

Aberdeen Standard SICAV II - Multi- Asset Climate Opportunities Fund

Supporta le soluzioni per il clima come l’energia pulita, i veicoli elettrici e le tecnologie di smart working investendo in azioni, obbligazioni e infrastrutture rinnovabili. Il fondo beneficia della elevata diversificazione insita nel nostro approccio multi-asset.

Mira a generare rendimenti interessanti nel lungo periodo

Investe in un portafoglio diversificato di azioni e obbligazioni emesse da società il cui business principale è quello di offrire prodotti e servizi che consentono la transizione verso un’economia sostenibile a basso impatto di carbonio

Il fondo dovrebbe ottenere un punteggio leader di mercato nella Tassonomia UE

Eva Cairns, head of Climate Change Strategy, Aberdeen Standard Investments, ha dichiarato: “Il cambiamento climatico è una delle minacce più grandi del nostro tempo e influisce non solo sulle future generazioni ma anche su molti Paesi e aziende in tutto il pianeta. Per affrontarlo sono necessari migliaia di miliardi di dollari di investimenti ogni anno per azzerare le emissioni nette di gas serra nel mondo. Questa trasformazione offre agli investitori interessanti opportunità. Per esercitare un impatto sul mondo reale, dobbiamo guardare al futuro e investire nelle aziende che forniscono soluzioni e che aiuteranno a portare avanti la transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette.”

ASI Climate Range investirà una porzione sostanziale del capitale in soluzioni per il clima, ossia quelle che in base alla Tassonomia UE sulle attività sostenibili “favoriscono la transizione climatica”. Di conseguenza tutti e tre i fondi hanno un elevato punteggio a livello di Tassonomia UE. Inoltre lo strumento unico di ASI per l’analisi degli scenari climatici, sviluppato in collaborazione con Aberdeen Standard Research Institute, consente di individuare le società che a nostro avviso saranno i leader in questo periodo di importante trasformazione.

Eva Cairns continua: “Alla base del nostro approccio all’analisi degli scenari climatici c’è l’idea che una metodologia previsionale, rigorosa e trasparente sia fondamentale per integrare i rischi e le opportunità sul clima nel nostro processo decisionale di investimento, in modo da generare e offrire ai nostri clienti risultati superiori. Riteniamo che il nostro approccio specifico rappresenti un passo avanti significativo nel campo dell’analisi degli scenari climatici, offrendoci maggiore fiducia nei risultati e nella loro applicabilità all’investimento nel mondo reale.”

La società ha adottato un ruolo proattivo nelle principali iniziative di settore legate al clima e ha confermato il suo impegno per l’obiettivo dell’azzeramento delle emissioni prendendo parte alla Net Zero Asset Managers Initiative. I dettagli in merito agli impegni assunti da ASI in questo senso, insieme a otto specifici impegni per il clima sono stati resi noti durante la nostra AGA 2021 e rappresentano il fondamento della nostra strategia di investimento orientata allo zero netto.