Sara Vita e Copernico, partnership per la distribuzione di Sara Valore Combinato

Al via il nuovo accordo di collaborazione tra Sara Vita, la Compagnia del Gruppo Sara Assicurazioni specializzata nell’area del risparmio, dell’investimento, della previdenza e della tutela, e Copernico SIM S.p.A., uno dei principali player nazionali nella consulenza finanziaria indipendente, per il collocamento di un nuovo prodotto di investimento assicurativo: Sara Valore Combinato. Sara Valore Combinato è un prodotto ideato per una clientela che punta ai rendimenti senza rinunciare alla solidità della Gestione Separata. Sara Valore Combinato, infatti, è un prodotto di investimento assicurativo che può soddisfare le esigenze di chi punta alla dinamicità dei rendimenti grazie alla logica di investimento GDP WEIGHTED del Fondo Interno internazionale Sara Azionario Alto Potenziale.

Sara Valore Combinato è una soluzione personalizzabile: è un prodotto a premio unico che prevede la possibilità di versamenti aggiuntivi, il cliente ha la possibilità di ripartire il proprio investimento tra Gestione Separata e Fondo Interno, in funzione della propria propensione al rischio e del proprio orizzonte temporale.

Sarà distribuito tramite la rete dei consulenti di Copernico SIM S.p.A.

“Con Sara Valore Combinato ci apriamo a nuove sfide” dichiara Alberto Tosti, direttore generale di Sara Vita, “grazie alla partnership con Copernico SIM S.p.A. potremo raggiungere un nuovo segmento di clientela, fortemente interessato alla diversificazione degli investimenti, con una soluzione che beneficia sia della dinamicità delle soluzioni ibride che della solidità della Gestione Separata."

“Siamo molto orgogliosi di questo accordo raggiunto con Sara Assicurazioni - commenta Gianluca Scelzo, consigliere delegato di Copernico Sim -. Era da ormai quasi due anni che lavoravamo a questo progetto con l’obiettivo di poter offrire ai nostri clienti un nuovo prodotto semplice, chiaro ed estremamente interessante. In un contesto di bassi tassi di interesse e di alto rischio di inflazione, avere a disposizione un prodotto composto da una affidabile gestione separata e da un fondo interno assicurativo principalmente azionario, ci mette nella condizione di poter sfruttare ogni momento di mercato. Siamo inoltre convinti che questo sia solo il primo prodotto di una partnership duratura nel tempo con Sara Assicurazioni e speriamo di poter sviluppare presto l’accordo di distribuzione con altri prodotti sia ramo danni che ramo vita”.