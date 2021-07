Cina: ecco perché il progetto della Via della Seta non è un fuoco di paglia

Il progetto della Nuova Via della Seta, meglio nota con gli acronimi OBOR (One Belt One Road) e BRI (Belt and Road Initiative), in cinese yidai yilu, secondo molte case di gestione starebbe aprendo interessanti opportunità. Ma perché il tema continuerà ad accompagnarci molto più a lungo di un tormentone estivo?

Dalla tavola rotonda trasmessa via Linkedin “China Unposted: l’ascesa di Pechino tra innovazione e contraddizioni”, organizzato da Will Media in collaborazione con Invesco, abbiamo capito il perché.

26 mila miliardi di dollari: valore dei progetti previsti dall’iniziativa finalizzati alla costruzione di infrastrutture di collegamento terrestre e marittimo tra Asia ed Europa.

70: le economie cosiddette “di corridoio” individuate dalla Banca mondiale direttamente coinvolte nel progetto per via della loro ubicazione.

Più di 130: i paesi interessati dai progetti che complessivamente rappresentano il 55% del Pil mondiale.

Upgrade tecnologico e digitalizzazione: mentre fino a 20 anni fa, secondo un diffuso luogo comune, le imprese cinesi erano molto brave a “copiare” gli altri, oggi sono tra i maggiori produttori di tecnologie disruptive.

Premiumization: più elevata propensione della classe media a spendere per servizi di qualità più elevata.

Urbanizzazione: il governo si sta impegnanod per favorire lo sviluppo di altre città sulla scia di quanto avvenuto a Shenzen.

Consumi & Experience: i consumi interni vengono trainati da una middle class sempre più importante e tendono a stimolare nuovi settori quali il food & beverage.

Salute & benessere: la pandemia ha accelerato un miglioramento dei servizi sanitario, la classe media ha più mezzi per prendersi cura di sé e nel Paese, a seguito di cambiamenti normativi, vi sono più di 5mila produttori farmaceutici pronti a produrre anche per conto terzi.

ESG: nonostante il ritardo con cui il Paese si è avvicinato a questi temi, l’anno scorso, il governo ha annunciato l’obiettivo di diventare un Paese carbon neutral entro il 2060.