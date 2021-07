I cicli finanziari globali ci suggeriscono 4 trend chiave

"Ci sono quattro fasi distinte del ciclo finanziario, corrispondenti all'andamento della leva finanziaria in un'economia. I picchi del ciclo finanziario possono fungere da primo avvertimento per le crisi finanziarie". Il commento di Jens Søndergaard, currency analyst di Capital Group.

Infatti, l'ultimo picco del ciclo finanziario statunitense nel 2006 ha preceduto la crisi finanziaria globale. Inoltre, i punti di svolta nei cicli finanziari spesso coincidono con il cambiamento delle sorti dei mercati azionari e obbligazionari.

Analizzando oltre 40 anni di rendimenti delle asset class, notiamo che le obbligazioni tendono ad andare meglio delle azioni intorno ai picchi del ciclo finanziario, mentre i rendimenti delle azioni sono stati tipicamente più forti intorno ai minimi del ciclo finanziario. Studiando i cicli finanziari di quasi 40 paesi in tutto il mondo negli ultimi sette anni, abbiamo evidenziato quattro tendenze chiave dei cicli finanziari globali:

1. Il ciclo finanziario statunitense è molto forte. Gli Stati Uniti si distinguono come uno dei pochi paesi che stanno sperimentando un'accelerazione sia nella componente immobiliare che in quella del credito del ciclo finanziario, il che è di buon auspicio per la crescita economica statunitense nei prossimi anni.

In particolare, l'impennata dei prezzi delle case negli Stati Uniti ha dato un nuovo impulso al ciclo finanziario. I prezzi delle case Usa sono aumentati di quasi il 10% su base annua nel quarto trimestre del 2020, superando il tasso di crescita nella fase che ha preceduto la crisi finanziaria globale.

Nonostante la più recente accelerazione dei prezzi delle case e della crescita del credito negli Stati Uniti, il ciclo finanziario statunitense rimane "a fine ciclo". La nostra previsione di base è che raggiungerà il picco e comincerà a passare alla fase 1 alla fine del 2023 o all'inizio del 2024. Tuttavia, questo è oltre il picco del 2022 che ci aspettavamo prima dello scoppio del Covid-19.

2. Un dollaro Usa più forte e un euro più debole possono essere in vista. I movimenti dei cambi riflettono la forza relativa delle valute, quindi ci concentriamo sulla forza relativa dei cicli finanziari dei diversi paesi quando consideriamo i possibili andamenti delle valute.

La forza relativa del ciclo finanziario degli Stati Uniti suggerisce che la loro economia sta divergendo significativamente dal resto del mondo. Mentre la nostra previsione di base prevede che il ciclo finanziario statunitense rallenti nei prossimi anni, in questo momento ha più slancio dei cicli altrove, in particolare in Europa. Questo è importante per la traiettoria del dollaro americano.

L'Europa sta vedendo una ripresa più lenta dalla crisi economica, dovuta in parte a una risposta meno aggressiva della politica fiscale e monetaria della zona euro alla pandemia. Ci aspettiamo che il ciclo della zona euro si avvicini al suo picco all'inizio del 2022, circa due anni prima del ciclo statunitense. Tutto questo dovrebbe essere rialzista per il dollaro Usa e ribassista per l'euro.

3. Le divergenze all'interno dell'Ue potrebbe porre un dilemma per la Bce. Siamo scettici sul fatto che vedremo una forte accelerazione nel ciclo finanziario della Germania. In questo momento, il ciclo della Germania è forte, guidato da un mercato immobiliare in piena espansione.

Ma secondo le nostre previsioni il ciclo raggiungerà il picco e la transizione nel 2022, soprattutto perché le previsioni di crescita del reddito nominale tedesco non sono abbastanza forti da sostenere gli aumenti dei prezzi delle case. Mentre la politica monetaria della Bce è molto allentata e la politica fiscale è stimolante, questi venti di coda non sono abbastanza forti per generare una reflazione sostenuta in Germania.

Di conseguenza, la crescita del credito al settore privato del paese rimane contenuta. In Italia, il ciclo finanziario si sta muovendo più in alto, ma è improbabile che il suo slancio sia abbastanza forte da compensare un rollover del ciclo tedesco. Tipicamente, i cicli finanziari dei due paesi divergono, e sembra che questo possa accadere di nuovo.

Se questa divergenza continua creerà problemi ai politici della Bce che si troveranno ancora una volta di fronte a un dilemma politico: fissare i tassi d'interesse in base alle condizioni macroeconomiche nell'area centrale dell'euro o nella periferia?

4. Il ciclo finanziario cinese sta raggiungendo un picco. Dopo un'impennata dalle profondità della crisi finanziaria globale, il ciclo finanziario cinese sembra essere all'apice. La lunga impennata rifletteva un massiccio ricorso alla leva finanziaria da parte delle famiglie e delle aziende cinesi, e ha avuto un'ulteriore spinta dallo stimolo del governo nel 2020 in risposta alla pandemia.

Ora, le autorità cinesi stanno cercando di gestire la crescita dei prezzi delle case e del credito per garantire che l'economia rallenti gradualmente senza innescare uno scenario di deleveraging disordinato. Ci aspettiamo che questo colpisca l'economia con un ritardo di circa 12 mesi. Se lo farà, sarà un vento contrario per la crescita globale e i prezzi delle materie prime, con un potenziale effetto negativo sulle valute dei mercati emergenti.