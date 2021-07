Abusivismo, allarme truffa in Francia

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e Irlanda (Central Bank of Ireland), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

L'autorità di vigilanza francese, Amf - Autorité des marchés financiers - ha pubblicato un avviso ai risparmiatori con il quale si invita a non aderire ad offerte di investimento relative a case di cura per anziani in Spagna e Portogallo, effettuate via telefono, e-mail e siti web abusivi con proposte di falsi contratti di locazione da parte di soggetti che affermano di essere legati a istituti finanziari o grandi gruppi nel settore della sanità. Tali proposte abusive sono affini ad altre - per parcheggi aeroportuali - già oggetto dell’attenzione dell’Amf nel giugno 2020. L'Amf invita gli investitori retail a non sottoscrivere, senza una preventiva verifica delle garanzie o autorizzazioni necessarie, offerte di investimento contenenti false prospettive di investimento o rendimenti garantiti.

Segnalate dalla Fca:

Ethical Savings (www.ethical-savings.com);

Search Fixed Rate ISA (www.search-fixedrate-isa.net);

Best Isa Finder (www.best-isa-finder.net);

Compare Investments (www.compareinvesments.co.uk);

ethicalsavingsoptions.com (www.ethicalsavingsoptions.com).

Segnalate dalla Fsma:

Ml-Capital (www.ml-capital.fr);

La Franco-Suédoise d’investissement (www.franco-suedoise-investissement.fr).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

Bright Loans Ireland;

Cash Fx Group. Già segnalata dalla autorità di vigilanza di Panama - Smv (v. “Consob Informa” n. 5/2021).

Segnalate dalla Cnmv:

Flying Hummingbird (https://www.flyingpro.online/ e https://www.fhbinvest.com/en);

www.signals4life.com;

www.millenniumcryptoworld.com;

Colespite Partners Ltd/ Team North Partners Ltd / Inter Media Ltd (https://splittrades.com/es);

Widdershins Group Ltd (https://octofinance.io/es), clone di una società autorizzata;

Platinex /Lithe Group Ltd (https://platinex.co);

Qubitlife (https://qubit.life).