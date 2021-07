Cina, nuvole sulla regolamentazione tecnologica, ma le valutazioni sono in crescita 

"Il settore tech continua ad essere sotto pressione sia negli Stati Uniti che in Cina. Tuttavia, i bassi tassi di interesse al momento stanno dando un po’ di sollievo". Il commento di Vladimir Oleinikov, senior quantitative analyst di Generali I.

A seguito della significativa underperformance delle azioni Tech cinesi rispetto a quelle Usa (year-to-date -8% vs +14%), le valutazioni del settore yech cinese sono diventate più interessanti. In termini di price earnings (PE) convenzionale, le azioni Tech cinesi vengono scambiate a livelli leggermente inferiori a quelle delle azioni Tech statunitensi (26x contro 28x).

Tuttavia, prendendo in considerazione la crescita degli utili a lungo termine, il settore China Tech appare ancora più interessante. Ha un PEG ratio (PE diviso per la crescita degli utili a lungo termine) molto più basso, 0,93X contro 1,43X per il settore tecnologico statunitense.

Storicamente, le azioni Us Tech hanno mostrato Peg più alti di circa il 28%, che attualmente si confronta con il 55%. Il recente giro di vite su DiDi (la più grande azienda cinese di servizi di trasporto passeggeri) ha causato una perdita di circa il 30% del prezzo della società poco dopo l'ipotesi.

In una dichiarazione rilasciata martedì scorso, il Consiglio di Stato cinese si è impegnato ad aumentare la supervisione sulla sicurezza dei dati e dei listing all'estero. La nuova normativa interesserebbe innanzitutto il mercato ADR (American Depositary Receipt) ma, data la mancanza di dettagli forniti, è probabile che sia negativa per il sentiment almeno a breve termine.