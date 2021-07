Fineco Am lancia il fondo Esg Target Global Coupon 2026

Fineco Asset Management, società irlandese di gestione del risparmio interamente partecipata da FinecoBank, ha aperto le sottoscrizioni per il nuovo ESG Target Global Coupon 2026 FAM Fund: un prodotto sostenibile, con un orizzonte di cinque anni, ideato per accompagnare il risparmiatore verso un’esposizione graduale ai mercati azionari delle prime tre economie mondiali a cui aggiunge una cedola fissa annuale.

Negli ultimi 40 anni Stati Uniti, Europa e Cina hanno rappresentato circa il 65% del PIL mondiale e l’esposizione graduale a queste tre aree permette di beneficiare della ripresa economica, sfruttando eventuali momenti di incertezza dei mercati per aumentare l’esposizione a prezzi più bassi ed essere posizionati in maniera ottimale per il successivo recupero. Il tutto senza la preoccupazione del timing o di doversi concentrarsi sul tema settoriale ciclico o difensivo, in quanto è l’intera economia a essere coinvolta.

ESG Target Global Coupon 2026 FAM Fund, il cui periodo di sottoscrizione si concluderà il 6 settembre, prevede che al termine dei cinque anni l’esposizione ai mercati azionari di Stati Uniti, Europa e Cina raggiunga il 75%. Il fondo segue i principi ESG, integrando dunque fattori ambientali, sociali e di governance. La componente meno rischiosa del portafoglio viene subito valorizzata, grazie a un coupon annuale calcolato sul valore dell’intero portafoglio che dall’1,05% nel primo anno scala fino allo 0,45% del quinto.

Fabio Melisso, CEO di Fineco asset Management, ha commentato: “Questa soluzione innovativa, creata e gestita dal nostro team di investimenti, è stata pensata per il risparmiatore che vuole avvicinarsi all’azionario globale mantenendo un approccio prudente al rischio. I fondi Target infatti permettono di investire gradualmente sul mercato azionario, integrando le norme della finanza comportamentale e riducendo i rischi connessi all’emotività. ESG Target Global Coupon 2026 FAM Fund combina la graduale esposizione a USA, Europa e Cina alla distribuzione di una cedola annua che valorizza la parte prudente del portafoglio, integrando i principi di un investimento sostenibile”.

Al 30 giugno 2021 Fineco Asset Management gestiva masse per 20,3 miliardi di euro. Nei primi sei mesi del 2021 la raccolta retail si è attestata a € 2,3 miliardi, di cui circa € 340 milioni relativi a migrazione da fondi terzi a fondi FAM, con una crescita di circa il 130% rispetto al primo semestre 2020.