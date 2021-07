Finer partner tecnico del Salone del Risparmio 2021

Finer Finance Explorer è stato confermato Partner Tecnico del Salone del Risparmio 2021 per il quarto anno consecutivo.

A Finer, la società fondata e guidata da Nicola Ronchetti, sarà affidata la gestione e l’elaborazione del Conference Performance Index (CPIx) nell’ambito di Content is King la prima iniziativa del settore messa a punto da Assogestioni per premiare la qualità delle conferenze.

Il Conference Performance Index (CPIx) è il primo sistema di misurazione della qualità delle conferenze. L’indice, ideato da Assogestioni, sintetizza elementi quantitativi e valutazioni qualitative espresse dai partecipanti.

I numeri di Content is King confermano il successo dell’iniziativa: i partecipanti sono infatti raddoppiati dal 2017 al 2019 e la qualità delle conferenze è cresciuta in modo significativo di anno in anno.

“È per me e per la società che rappresento un grande onore essere partner tecnico di Assogestioni per Il Salone del Risparmio. Desidero ringraziare i vertici dell’Associazione e del Salone che hanno creduto in noi fin dal primo anno di nascita di Finer” dichiara Nicola Ronchetti Founder & Ceo Finer, che sarà relatore in due delle oltre cento conferenze previste per l’edizione 2021.

Finer infine avrà anche la responsabilità di monitorare per conto di Assogestioni la soddisfazione dei partecipanti e degli sponsor durante e dopo l’evento e avrà un proprio stand con un’interessante novità.

Finer Finance Explorer è la prima società italiana specializzata unicamente in ricerche in ambito finanziario, bancario e assicurativo. Oltre 100 clienti tra cui le più importanti società di gestione del risparmio, banche, reti di consulenti finanziari, associazioni e istituzioni si affidano a Finer ogni anno dalla sua fondazione. La società è nata nel 2018 per iniziativa di Nicola Ronchetti e di altre tre partner provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale e della finanza.