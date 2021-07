Il risparmio gestito supera i 100mila miliardi

Una macchina da oltre 100.000 miliardi di dollari. Nell’anno della pandemia l’industria del risparmio gestito ha incrementato il patrimonio dell’11% passando da 93 mila 103 mila miliardi. Lo calcola Boston Consulting Group nello studio Global Asset Management 2021, secondo quanto riportato da Mf. E dire che a inizio marzo il cigno nero sanitario sembrava aver cancellato in pochi giorni guadagni di anni, rompendo le corna al Toro azionario e bruciando 16 mila miliardi sulle borse globali. Poi, grazie al sostegno di banche centrali e governi, i listini hanno presto recuperato e superato i livelli pre-pandemici, contribuendo a gonfiare i portafogli. Con la rimonta dei mercati sono tornati anche la fiducia e i flussi degli investitori, che nel 2020 hanno affidato ai gestori risparmi per 2.800 miliardi di dollari. Le masse sono così lievitate di 10 mila miliardi a livello globale, con una crescita distribuita più o meno equamente nel mondo: il gestito è salito del 12% a 45 mila miliardi di dollari in Nordamerica, del 10% a 25 mila miliardi in Europa, dell’11% a 22 mila miliardi nella regione Asia-Pacifico, del 9% in Sudamerica a 1.800 miliardi e del 12% a 1.400 miliardi nell’area Medioriente-Africa. In Italia l’aumento è stato un po’ più basso, del 6% a 2.200 miliardi di dollari. «Il tasso di crescita è inferiore al dato globale ma è comunque elevato, specie se si considera l’eccezionalità delle circostanze e il fatto che la pandemia ha colpito il Paese prima e più a lungo che altrove», ha spiegato a Mf Giovanni Covazzi, principal di Bcg. «Inoltre il portafoglio degli investitori italiani è storicamente meno esposto sull’azionario e quindi il rimbalzo delle borse globali si è riflesso meno sui patrimoni gestiti».