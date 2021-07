Ecco il miglior fondo obbligazionario di giugno

Secondo la classifica di Fida, nel mese di giugno in testa ai fondi bond c’è H2O Multibonds R Dis EUR, con + 23,51%. Al secondo posto Fidelity Em.Mkts Infl. Linked Bond A Cap EUR, con + 4,09%; terza piazza per Global Evolution Frontier Markets R CHF, 3,34%. Se ci si limita al primo trimestre dell’anno, in testa c’è HSBC GIF Brazil Bond A EUR con + 13,36%, seguito da H2O Multibonds R Dis EUR con 12,70%, e da AZ F.1 Bond Real Plus B-AZ FUND Dis EUR con + 9,95%.