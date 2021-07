New entry in Riello Investimenti Partners Sgr

Gianfranco Buonomo entra all’interno di Riello Investimenti Partners SGR, in qualità di Investment Manager nel team di Private Debt.

Buonomo, 31 anni, laurea triennale in Economia Aziendale e laurea Magistrale in Management con major in Corporate Finance - entrambe presso l’Università Bocconi di Milano - vanta 7 anni di esperienza in Corporate Finance presso EY, di cui 4 anni nel team di Corporate Restructuring a supporto di aziende in crisi nei processi di rinegoziazione e rifinanziamento del debito bancario e 3 anni nel team di Debt Advisory, dove si è occupato di operazioni di LBO, nuova finanza in bonis e assets-based financing.

L’inserimento di Gianfranco Buonomo coincide con l’avvio dell’attività di gestione del secondo fondo di Private Debt della scuderia, Impresa Italia II, che ha comunicato il suo primo closing ad inizio giugno.

Impresa Italia II investirà in strumenti di debito di medio e lungo termine, emessi a supporto dei piani di crescita di PMI italiane, individuate per il loro valore intrinseco e per i loro progetti di sviluppo. Il team di gestione, guidato da Alberto Lampertico, vanta una pluriennale e vasta competenza nell’individuazione di opportunità di investimento e nella strutturazione di strumenti di debito efficienti per le esigenze delle imprese di eccellenza.

“Siamo molto soddisfatti che Gianfranco si sia unito al nostro team come Investment Manager”, dichiara Alberto Lampertico, “Il nostro focus sulle PMI e il nostro approccio hands on e di forte ingaggio con le aziende richiede skill di analisi e comprensione del business e del contesto di mercato, oltre che di strutturazione delle operazioni. Siamo sicuri che con l’esperienza maturata e la sensibilità sviluppata lavorando con diverse controparti come debt advisor, Gianfranco darà un forte contributo allo sviluppo e alla gestione del portafoglio di Impresa Italia II, insieme a Giovanni Fanini ed agli altri colleghi del team”.