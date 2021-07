Piuttosto che niente, meglio piuttosto. E quindi ben venga la tassa minima del 15% che i Grandi avrebbero deciso di imporre alle multinazionali globali che vagando per i paradisi fiscali del mondo ci sottraggono gettito fiscale ed eludono ovunque le tasse.

Ma questo eventuale successo non toglie l’amaro in bocca. E per due ragioni. La prima è tecnica. Chi di noi non sarebbe felicissimo di pagatre soltanto il 15% di tasse sul suo reddito? E che giustizia fiscale è quella che si arrende alla prepotenza di colossi industriali che soltanto in virtù della loro forza economica e finanziaria, dopo aver sottratto per anni al fisco internazionale l’intero reddito che producono, vengono premiati da questo ridicolo trattamento a forfait?

Ma l’altra ragione è sostanziale. Ciò Che Google e Facebook innanzitutto, ma anche Amazon, temono come Superman teme la criptonite è lo smembramento, la divisione forzosa in dieci, venti “pezzi”, che siano obbligati per legge a tagliare ogni ponte – proprietario e gestionale – con tutti gli altri e farsi concorrenza. Smembrarli per legge non è, o meglio non sarebbe, una legge illiberale. Proprio gli Stati Uniti d’America, da sempre culla dell’innovazione e del capitalismo mondiale, hanno preso esattamente questa decisione nei confronti dell’At&t, la potentissima (allora) American Telephone and Telegraph: era solo l’89, l’altro ieri. E vent’anni prima avevano fatto la stessa cosa nei confronti della Standard Oil, un colosso petrolifero diventato troppo grande per non minacciare la democrazia.

Oggi i colossi del web sono infinitamente più pericolosi per la società di quanto lo fossero, ai loro tempi, At&t e Standard Oil. Col monopolio dei social network, attraverso i meccanismi degli algoritimi unicamente finalizzati a moltiplicare il traffico, stanno determinando una velenosa polarizzazione delle opinioni – o bianco o nero – e una risonanza del peggio in “camere dell’eco” (eco-chamber) dove ciascuno si riflette sulle opinioni omologhe degli altri che la pensano come lui, senza confronto, senza dialettica, senza mediazione né conciliazione possibili. Questa ridondanza, questa sommatoria di estremismi, genera ulteriore estremismo collettivo e spegne le posizioni mediane, che poi sono le uniche funzionali a qualunque buon governo su quasi tutti i grandi temi su cui è impegnata, o dovrebbe esserlo, la collettività.

Per non parlare degli effetti devastanti di questo monopolio mentale dei social sui consumi, sempre orientati come magneti nella stessa direzione, in barba a qualsiasi reale possibilità di confronto, cernita e selezione, nel segno dell’unanimismo, esattamente all’opposto di quanto millantato con lo specchietto per allodole delle recensione e dei “mi piace”, non a caso mai bilanciabili dagli inesistenti “non mi piace”. Influencer prezzolati convogliano le loro pseudo opinioni tutti nella stessa direzione, funzionale agli interessi loro e di chi li paga. Produttori scientifici di fake news spengono la verità in un bagno di bugie.

Soltanto facendo in molti pezzi i colossi del web si reintrodurrebbero in un mercato cruciale per la crescita della consapevolezza sociale – il mercato delle opinioni libere - quegli elementi di dialettica e di concorrenza che in sé contengono il sale dell’intelligenza, collettiva e individuale.

L’intelligenza dell’algoritmo ha come sospeso e congelato quella dell’uomo. E’ ora di finirla. Ristabiliamo il primato dell’uomo sulle macchine e della società su pochi, ottusi, strapotenti magnati. Non stupiscano i toni forti: di questo passo, nel mondo – e già se ne vedono molti segnali – tra poco resterà spazio soltanto per le dittature. Che non a caso non temono i social: se ne impossessano.



P.S.: nel frattempo, in Italia, un piccolo-grande passo avanti nella lotta all’evasione è stato compiuto con l’acquisizione da parte della Germania, e per essa dell’intera Unione europea, della “lista Dubai” che cela una sfilaza di evasori fiscali più o meno tombali che finiranno così per pagare quanto debbono ai loro sistemi fiscali nazionali. L’ha ben commentato Laura Castelli, viceministro all’economa, in una sua nota postata sui social (a qualcosa servono…): “Finalmente la situazione internazionale sul tema “lotta all’evasione” va migliorando e si sta diffondendo sempre di più il principio della trasparenza e della lealtà fiscale – ha scritto la Castelli - In Italia lo abbiamo fatto, in questi anni, con importanti norme che ci stanno permettendo di recuperare ingenti risorse sulle più grandi frodi, e lo facciamo ogni giorno con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Sono contenta dell'approccio della Germania, che con la Lista Dubai ha acquistato i dati di un intero sistema bancario e che ora, questi stessi dati, li mette a disposizioni di tutti i partner internazionali. Dati che noi, tra i primi, abbiamo richiesto e stiamo acquisendo e valutando. Proprio Agenzia delle Entrate, grazie a questi dati, ha avviato le verifiche necessarie ad appurare quanti non hanno dichiarato i capitali spostati all’estero, evadendo così nel nostro Paese. Secondo un rapporto UE, di qualche tempo fa, oltre confine potrebbero esserci almeno 142 miliardi incagliati. Anche per questo, GdF richiederà di acquisire la documentazione relativa ai trasferimenti, all’estero, di valuta superiore ai 15 mila euro. Lo Stato deve recuperare il gettito mancante, con tutti gli strumenti a disposizione, è un dovere primario per garantire equità sociale. Ma i contribuenti che non sono in regola possono, come ha ricordato il Prof. Tremonti, in un’intervista rilasciata oggi al Sole 24 Ore, ancora definire il loro rapporto, ricorrendo a quegli istituti deflattivi del contenzioso fiscale, come il ravvedimento operoso. Mettendo così, anche loro, al primo posto il principio di lealtà fiscale. Pagare tutti, perché tutti paghino meno. La riforma fiscale passa anche da qui”.