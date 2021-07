Vam Investments Spac B.V avvia il collocamento presso investitori istituzionali e qualificati

Investire in società attive nel ‘consumer goods and services’ in Europa, un settore che, date le attuali dinamiche di mercato, sta vivendo un momento favorevole con interessanti opportunità favorite dall’attesa ripresa economica in seguito alla crisi da Covid-19. Questo l’obiettivo di VAM Investments SPAC, il nuovo progetto industriale di Francesco Trapani, trent’anni di esperienza nel top management di aziende nel settore del lusso e retail, e Marco Piana, manager con circa vent’anni di esperienza nel private equity.

VAM Investments SPAC BV è una Special Purpose Acquisition Company finalizzata all’acquisizione di un’azienda target (Business Combination) attiva nel mondo dei prodotti e servizi consumer che abbiano la propria sede o la loro principale attività nello Spazio Economico Europeo, in Svizzera o nel Regno Unito, fermo restando che la SPAC potrà perseguire la Business Combination in qualsiasi geografia e in ogni settore.

La Spac è sponsorizzata da VAM Investments Group SpA, holding di investimenti di private equity indipendente controllata dal Chairmam Francesco Trapani, ex CEO e azionista di Bulgari e CEO della Divisione Orologi e Gioielli di LVMH, guidata dal CEO e azionista Marco Piana, ex 3i Group e Fondo Italiano d'Investimento, e partecipata da Tages, società di asset management internazionale.

Nella ricerca di opportunità di acquisizione la SPAC potrà far leva sia sull’esperienza del team nell’investimento e gestione di marchi iconici nonché su un esteso network di relazioni internazionali. Grazie alle capacità sia finanziarie che imprenditoriali, lo sponsor rappresenterà per gli imprenditori un partner affidabile e solido nel percorso di crescita.

Il team comprende un gruppo di amministratori indipendenti di grande esperienza e di altro profilo che, insieme ai promotori, garantisce una conoscenza molto approfondita del settore di riferimento e le competenze adeguate a portare avanti il progetto industriale.

A ricoprire il ruolo di Presidente di VAM Investments SPAC sarà Francesco Trapani e Marco Piana sarà l’Amministratore Delegato.

CFO della Spac sarà Carlo di Biagio, con oltre 30 anni di esperienza in posizioni di leadership in vari settori: è stato tra l’altro Financial Manager della divisione europea di Procter & Gamble, CEO di Cesare Fiorucci Spa, CFO e CEO di Ducati Motor Holding Spa, CEO di Vectrix Europe, CFO e COO di Roberto Cavalli Spa.

Entrano nel CdA come consiglieri indipendenti:

- René Abate: basato a Parigi, Chairman dell’advisory board di FAPI (il ramo di private equity di Rothschild & Co), in BCG con vari ruoli di leadership per oltre 45 anni, è stato nei CdA di Carrefour, Atos, LFB e della Ecole Nationale des Ponts et Chaussées;

- Thomas Walker: basato a Londra, per 17 anni nel private equity quale co-founder di CCMP (ex J.P. Morgan Partners), con precedenti esperienze in Credit Suisse e Drexel Burnham Lambert; è consigliere di amministrazione di PureGym;

- Beatrice Ballini: basata a Milano e a Parigi, alla guida della Family Business Practice di Russell Reynolds, e membro della Retail Practice nonché del Comitato Nomine, membro dello Steering Committee del CEO Advisory Partners Group di Russell Reynolds e Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni di di Coty Inc., con precedenti esperienze in Goldman Sachs e in Bain.

Nell’ottica di un pieno allineamento di interessi con gli altri investitori, lo Sponsor VAM Investments investirà direttamente nella SPAC fino a 10,25 milioni di euro.

I settori di investimento saranno in dettaglio: il Luxury & Luxury value chain (include e beni di lusso e arredamento di design di alto livello), i Consumer services (include hotel e resorts, food, intrattenimento e media), Online retail, Beauty & personal care (include health e wellness) e Physical retail, lifestyle.

La pandemia di COVID-19 ha accelerato le tendenze che influenzano il settore globale dei prodotti e servizi di consumo. Il consumo domestico, per esempio, ha raggiunto i massimi storici con il passaggio all'e-commerce che ne ha accelerato la crescita, mentre l'esperienza ‘omnicanale’ è diventata sempre più importante.

Francesco Trapani ha dichiarato: “La SPAC è uno strumento relativamente recente in Europa, che ci consentirà di mettere le competenze del team e la mia esperienza diretta nel lusso con Bulgari, LVMH e Tiffany, a disposizione di una grande azienda che intenda accedere al mercato dei capitali. Il clima di ripresa post-Covid in Europa offre importanti opportunità di crescita organica e di acquisizione per quelle aziende che hanno tenuto bene nella crisi e competono in un contesto globale. Con il consiglio di amministrazione della SPAC abbiamo messo insieme un gruppo di persone di straordinaria esperienza, network internazionale e competenze complementari. Siamo felici di poterci mettere subito al lavoro per selezionare l’azienda migliore per la nostra SPAC”.

Marco Piana ha aggiunto: “Stiamo raccogliendo la fiducia di una ampia base di investitori da tutto il mondo, compresi alcuni importanti family office italiani e grandi nomi istituzionali sia in Italia che all’estero. La SPAC nasce con ambizione Europea e con l’obiettivo di portare in borsa una grande azienda, che affiancheremo nel medio termine con le nostre competenze di gestione d’impresa, strategia e private equity per stimolarne la creazione di valore”.

Con un target di raccolta fino a un massimo di 225 milioni di euro, il collocamento presso investitori qualificati e istituzionali partirà il 14 luglio e terminerà il 16 luglio. Ogni quota collocata prevede una Azione Ordinaria nel capitale sociale della società e la metà di un warrant riscattabile che sarà assegnato contestualmente. La Spac ha fatto richiesta di ammissione alla quotazione e alla negoziazione dei titoli su Euronext Amsterdam.

La Spac ha nominato Citigroup Global Markets Europe AG e J.P. Morgan AG quali joint global coordinators e joint bookrunners, Société Générale e UniCredit Corporate & Investment Banking, quali joint bookrunners e Linklaters quale advisor legale.