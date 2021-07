Banca Mediolanum, 150 nuovi family banker nel primo semestre

Con il mese di giugno si archivia un altro dato record per Banca Mediolanum: 150 nuovi Family Banker inseriti nel primo semestre dell’anno, 57 dei quali nel secondo trimestre 2021. Un traguardo importante, «che credo abbia contribuito a un altro dato record: il superamento dei 100 miliardi di masse, sempre a giugno di quest’anno» commenta Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum. «I nostri Family Banker si stanno dedicando con professionalità e competenza alle vite delle famiglie assistite per far lavorare i loro risparmi per i reali progetti, quelli a lungo termine per i quali occorre una pianificazione patrimoniale integrata e multidisciplinare. E tanti colleghi di altre banche e di altre realtà finanziario-assicurative stanno raccogliendo la sfida e hanno deciso di unirsi alla nostra squadra per valorizzare al meglio la loro professionalità e il benessere finanziario delle famiglie.» Dei recenti Family Banker inseriti si segnalano i seguenti profili.

Sulla piazza di Milano si inseriscono: Fabio Pedroni, ex gestore privati personal di Banco BPM e Simone Pallavera, che ricopriva il ruolo di direttore di filiale di Intesa Sanpaolo. Anche Chiara Pierro, operativa a Monza e Brianza, lascia Intesa Sanpaolo da direttore di filiale. Sempre da Intesa Sanpaolo provengono Sandro Ferronato, ex gestore, attivo a Treviso e Federico Tartagni che a Forlì ricopriva il ruolo di direttore di filiale e specialista nello sviluppo Italia ed estero di filiali imprese. Da Ing Bank provengono due consulenti finanziari: Ciro Di Sauro, operativo a Napoli e Debora Giusi Zitelli, senior advisor a Catania, che rientra in Banca Mediolanum. Sulla piazza di Pavia sarà operativo Michele Soresina che in Crédit Agricole ricopriva il ruolo di gestore clienti privati. In Deutsche Bank, Andrea Palombi è stato direttore di filiale, oggi è operativo su Roma. Si annoverano altri due ex direttori di filiale: Michele Flammia, su Siena, che lascia Banca Monte dei Paschi di Siena e Pellegrino Gambardella, ex Banca Popolare di Bari che opererà su Napoli. Infine sulla piazza di Vicenza si inseriscono: Carlo Alberto Collareda, ex gestore finanza private per Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo e Samantha Ronzani, ex impiegata commerciale per Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo.