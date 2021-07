Farad investment management presenta il primo sistema di scoring sostenibile

Farad Investment Management, la Società di gestione del gruppo FARAD, realtà internazionale indipendente assicurativa e finanziaria con certificazione B-Corporation secondo gli standard di Environmental, Social and Corporate Governance (ESG), risponde alla nuova normativa SFDR ("Sustainable Finance Disclosure Regulation") e presenta GreenEthica Sustainable Scoring System, il sistema proprietario di scoring ESG sviluppato internamente con focus sull’allineamento del portafoglio ai 17 SDGs (“Sustainable Development Goals”, ovvero gli “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” delle Nazioni Unite).

GreenEthica Sustainable Scoring System (GSSS), sviluppato da FARAD Investment Management, si basa sull'analisi ESG adottata all'interno dei processi di investimento, nonché sulla rilevanza per la decisione finale sugli investimenti, con uno specifico screening positivo basato sull'integrazione dei criteri ESG e dell‘allineamento ai 17 SDGs.

Questo servizio fornisce agli investitori un modo affidabile e obiettivo di vedere come fondi comuni di investimento, ETF, azioni e obbligazioni stiano affrontando le sfide ambientali, sociali e di governo societario e consente all'investitore di quantificare quanto il proprio investimento stia contribuendo alla transizione verso un’economia sostenibile e alla realizzazione dell'Agenda 2030 per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Questa valutazione può essere fatta in termini assoluti o relativamente a un benchmark specifico e può essere effettuata su qualsiasi tipo di portafoglio e di singolo titolo.

Il sistema di punteggio sostenibile GreenEthica prende in considerazione un ampio insieme di fattori, compreso il livello di emissioni di CO2 (carbon footprint) e di controversies, e si affida a un riconosciuto data provider esterno e alle affermate competenze di FARAD I.M. in ambito ESG e di sostenibilità.

“Negli ultimi anni, c'è stato un forte aumento del numero di fondi che dichiarano di seguire i criteri ESG – commenta Gianluca D’Alessio, Senior Portfolio Manager di FARAD Investment Management -. Tuttavia molti si stanno in realtà classificando come "Articolo 6", ovvero fondi mainstream senza un esplicito ambito di sostenibilità, e a diversi è stato richiesto di cambiare il nome del fondo stesso e di rimuovere tutti i riferimenti alla sostenibilità. Con GreenEthica Sustainable Scoring System abbiamo voluto offrire agli investitori un servizio in grado di identificare i prodotti realmente sostenibili nei quali si possano riconoscere, al fine non solo di evitare di incorrere in episodi di greenwashing, ma anche di quantificare quanto i loro investimenti stiano contribuendo positivamente all’implementazione di ciascuno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile della Nazioni Unite”.