"L’inflazione core al momento è intorno al 4% negli Stati Uniti, in questo momento il mercato ci dà il messaggio dell’inflazione come un’anomalia transitoria e temporanea". Il commento di Christophe Nagy, gestore del fondo Comgest growth America di Comgest.

Secondo noi per due motivi: l’impennata dell’inflazione è dovuta a eventi una tantum, come disavanzi record e altissimi tassi di risparmio nelle famiglie americane, con un tasso di risparmio intorno al 7 per cento. A livello di consumo c’è moltissima potenza che ha provocato un’impennata dei prezzi delle materie prime.

Allo stesso tempo la forza lavoro scompare: 4 o 5 milioni di persone che dovrebbero essere nella forza lavoro non si riescono più a reperire, hanno sussidi di disoccupazione anche generosi che finiranno verso il mese di settembre, il che provoca transitoriamente una carenza di lavoratori a disposizione, ma che prima o poi dovranno ritornare al lavoro.

Le riaperture, più immediate e improvvise che in Europa, hanno alimentato una forte domanda per servizi come i ristoranti, gli alberghi, le compagnie aree, ma pure per i beni durevoli come le auto. Ma perché c’è ragione di pensare che si tratti di un fattore transitorio?

Al momento una psicologia inflattiva sta prendendo piede: sia le aziende che le famiglie hanno cercato di anticipare investimenti e acquisti per precedere l’aspettativa di un rialzo dei prezzi. Al contrario, i prezzi più alti si traducono sul consumatore, che ora mette in sospeso i piani di acquisto importanti, come per gli elettrodomestici e le auto in famiglia.

Analogamente non c’è nessuna attesa di essere remunerati di più, e nell’ultimo anno e mezzo tale aspettativa non è variata significativamente tra le famiglie statunitensi. Quando poi si domanda loro se ci si aspetta che l’inflazioni aumenti nel lungo periodo, la risposta è generalmente negativa. Se ne può dedurre che i risk-free rate attuali - che rimangono sotto l’1,5% - siano collocati al livello giusto data la natura transitoria dell’inflazione.

Ciò permette alle aziende di prendere in prestito e investire, e suggerisce che gli investitori obbligazionari non si aspettano nessun picco di crescita o inflazione. Inoltre, se dovessimo trovarci in un contesto di crescita dei costi di input, ciò beneficerebbe le aziende che hanno un elevato potere di pricing, in grado di trasferire i costi di input sulla loro clientela.

È fondamentale per un'azienda essere in grado di resistere a vari ambienti. Le aziende con una forte proprietà intellettuale, basi installate di consumatori e forti bilanci tendono ad essere in grado di far passare i prezzi in ambienti inflazionistici e di crescere in ambienti benigni.

Alphabet ha aumentato la disclosure nelle proprie attività e ha beneficiato di un forte rimbalzo nel suo core business pubblicitario. Le entrate di Google Search sono cresciute del +28% nel primo trimestre e YouTube è cresciuto del +49%.

La verticale pubblicitaria chiave di Google nel settore dei viaggi dovrebbe continuare a vedere un sostegno per tutto l'anno. Nel frattempo, la performance Cloud dell'azienda (+46%) è stata un po' deludente rispetto ai concorrenti, ma il forte backlog e le significative vittorie recenti (tra cui LVMH) ci portano ad aspettarci buone cose a venire.

La performance di Eli Lilly non ha riguardato tanto i risultati trimestrali - ancora molto guidati dal suo blockbuster GLP-1 Trulicity, usato nel trattamento del diabete - quanto i successi di due farmaci promettenti nella sua pipeline. Uno è Tirzepatide, un farmaco di nuova generazione per il trattamento del diabete: i suoi risultati di Fase 3 hanno dimostrato un controllo dello zucchero e una perdita di peso senza pari.

Nel frattempo, i migliori risultati di Fase 2 di Donanemab hanno offerto speranza nel trattamento del morbo di Alzheimer proprio quando la rivale Biogen ha ricevuto il via libera dalla FDA per un farmaco simile - aumentando le possibilità di successo di Eli Lilly.

Avery Dennison, il leader negli adesivi per etichette e nelle etichette RFID (identificazione a radiofrequenza), ha battuto le aspettative grazie a una ripresa più rapida del previsto. Questo ha portato a una forte crescita organica in tutti i segmenti, a margini record e a miglioramenti concreti nella guidance del 2021 per la crescita organica e il Free Cash Flow. Il gruppo sta aumentando i prezzi in tutto il suo portafoglio per compensare i costi di input più elevati e sta aumentando gli investimenti nel suo segmento RFID ad alta crescita.

Crediamo che la ripresa globale continuerà a svolgersi a un ritmo irregolare. Come tale, ci vorrà del tempo per vedere quali dei cambiamenti guidati dal Covid-19 saranno duraturi e quali saranno transitori. Un argomento chiave all'orizzonte per gli investitori è la regolamentazione globale, in particolare per le grandi aziende tecnologiche.

Mentre abbiamo visto un accordo fiscale cooperativo con il G7 che stabilisce una "soglia" del 15% per l'imposta sulle società, i regolamenti antimonopolistici sono ancora in fase di elaborazione e discussione a livello locale.