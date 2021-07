Nordea Am, Cerone head of advisory distribution per il mercato italiano

Nordea Am ha nominato Gianluca Cerone head of advisory distribution per il mercato italiano. Cerone vanta 10 anni di esperienza nel mondo dell’asset management. Ha cominciato nel 2010 come Analyst per Societé Générale Corporate Investment Banking e successivamente per Morgan Stanley Investment Management, passando poi nel 2012 in Fidelity Worldwide Investments Management ricoprendo la carica di Senior Sales Manager fino al 2016. Dal 2016 a giugno 2021 ha rivestito il ruolo di Senior Sales Manager in Invesco Asset Management SA.

“Siamo molto soddisfatti dell’ingresso di Gianluca nel nostro team – ha commentato Fabio Caiani, Managing Director, Head of South East Europe di Nordea Asset Management – “Sono certo che grazie all’expertise maturata nel settore saprà dare un grande contributo per la crescita di Nordea nel mercato italiano”

Gianluca Cerone ha aggiunto: “Inizio questa nuova avventura in un grande team, ambizioso e ricco di professionisti. Con entusiasmo ed energia avrò il piacere di lavorare con il gruppo continuando l’ottimo lavoro svolto e rafforzando il posizionamento strategico di Nordea Asset Management con i principali attori dell’industria del risparmio gestito”.