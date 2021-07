Summer Trading Camp: i webinar di IG Italia sulle opportunità di trading dell’estate

IG Italia, leader nel trading online da oltre 45 anni, annuncia la nuova edizione del “Summer Trading Camp”, l’iniziativa didattica rivolta ai trader che desiderano ricevere insight e aggiornamenti sull’andamento dei mercati e sulle opportunità d’investimento da sfruttare nel periodo estivo.

Il Summer Trading Camp prevede un calendario composto da 4 webinar, in programma ogni giovedì dal 5 al 26 agosto, dalle 17:00 alle 18:00. Gli appuntamenti settimanali saranno dedicati al mondo delle criptovalute e ad alcuni dei titoli più interessanti presenti sul mercato azionario, di cui verrà offerta un’analisi comparativa per comprenderne andamento e opportunità. I titoli presi in considerazione saranno Apple vs Alphabet, Intel vs AMD, Tesla vs Boing, Amazon vs Alibaba, Netflix vs Disney e Facebook vs Twitter.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire agli investitori operativi anche nel periodo estivo gli strumenti necessari per comprendere e cogliere le occasioni che il mercato offre. La formula webinar, inoltre, consente a tutti i partecipanti di seguire e interagire direttamente con gli esperti di IG Italia che condurranno i quattro appuntamenti, per avere un riscontro diretto su eventuali dubbi o richieste riguardanti i titoli analizzati.

Gli esperti di IG Italia che prenderanno parte all’iniziativa fornendo il proprio contribuito in termini di analisi di mercato sono Vincenzo Longo, Massimo Colombo, Steve Butrico, Pietro Bellotti e Andrea Martella.

Per registrarsi e per maggiori informazioni visitare il sito: https://www.ig.com/it/seminari-e-webinar-di-trading/summer-trading-camp-2021?CHID=15&QPID=3819845400&QPPID=1

Fabio De Cillis, Head of Italy di IG, ha dichiarato:

“Il Summer Trading Camp di IG ha l’obiettivo di formare e informare i trader sulle opportunità che è possibile cogliere nel periodo estivo, un momento in cui l’attenzione sui mercati è inferiore, ma dove non mancano le occasioni di realizzare buoni investimenti. IG Italia è da sempre impegnata nell’educazione finanziaria dei propri clienti e questa iniziativa, che può contare sull’esperienza dei professionisti IG, fa parte del nostro più ampio impegno volto ad accrescere la conoscenza degli investitori sulle dinamiche che caratterizzano il mondo del trading, gli strumenti a disposizione, le opportunità presenti sul mercato e come coglierle”.

Agenda webinar

Giovedì 5 agosto, ore 17:00: “Le azioni più calde dell'estate: Apple vs Alphabet, Intel vs AMD”, con Vincenzo Longo e Andrea Martella

Giovedì 12 agosto, ore 17:00: “Le azioni più calde dell'estate: Tesla vs Boing, Amazon vs Alibaba”, con Massimo Colombo e Andrea Martella

Giovedì 19 agosto, ore 17:00: “Le azioni più calde dell'estate: Netflix vs Disney, Facebook vs Twitter” con Steve Butrico e Andrea Martella

Giovedì 26 agosto, ore 17:00: “La bollente estate delle Cripto”, con Pietro Bellotti e Andrea Martella