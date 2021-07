Consob, terminato il mandato del commissario Genovese

La Consob, in occasione della scadenza del mandato del commissario Prof.ssa Anna Genovese, ha espresso vivo apprezzamento e sincera gratitudine per il contributo professionale altamente qualificato reso al Collegio e alla Consob, anche nella veste di Presidente vicario, nel corso di sette anni di intenso lavoro e ha sottolineato il fondamentale apporto reso dalla Prof.ssa Genovese sui temi della regolamentazione e, in particolare, per lo sviluppo della normativa in materia di finanza sostenibile e trasparenza dei fattori ESG a tutela del mercato e degli investitori.