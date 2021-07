Il fondo pensione del gruppo Intesa San Paolo sceglie ODDO BHF AM

ODDO BHF Asset Management, asset manager indipendente con una lunga e riconosciuta specializzazione sulle Small e Mid Cap europee, è stato selezionato dal Fondo Pensione a Prestazione Definita del Gruppo Intesa San Paolo per gestire un mandato azionario Small Cap Europe ESG con focus sull'Italia per 75 milioni di euro.

"ODDO BHF AM è presente in Italia dal 2011, operando principalmente nel segmento Retail e Wholesale dove collaboriamo con successo con alcuni dei principali operatori. La collaborazione con il mondo istituzionale italiano è iniziata più di recente, ma è profondamente radicata nel nostro DNA, visto che il 65% dei nostri asset a livello internazionale proviene da investitori istituzionali europei. Siamo certi che quelle stesse caratteristiche che ci hanno portato ad eccellere in Europa in questo segmento ci faranno rapidamente apprezzare anche dagli investitori istituzionali italiani", ha commentato Bertrand Levavasseur, Head of Sales Italia, Switzerland, Iberia, Nordics, Middle East di ODDO BHF AM.

"Siamo molto orgogliosi di questo risultato, il nostro lungo e positivo track-record nel campo delle Small e Mid Cap europee è stato riconosciuto sia dal Fondo Pensione a Prestazione Definita del Gruppo Intesa San Paolo che dai consulenti che hanno coordinato la selezione. In particolare, la nostra esperienza nel segmento Small Cap italiano ci ha permesso di offrire una soluzione che rispondeva pienamente alle specifiche esigenze dell'investitore", ha dichiarato Fabrizio Dolfi, Senior Manager e Responsabile degli Investitori Istituzionali di ODDO BHF AM per l’Italia.

"Un'altra caratteristica che ci contraddistingue – continua Dolfi - è l'approccio ESG proprietario, esteso a tutto il segmento Small Cap e profondamente integrato nella strategia di gestione del portafoglio. In un segmento caratterizzato da piccole società spesso poco coperte dagli analisti, avere un team ESG interno che copre quasi tutto il segmento significa senza dubbio poter disporre di uno strumento prezioso per supportare il lavoro dei nostri gestori”.