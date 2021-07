Arriva Consob-Tech per fare sistema nel Fintech

E' stata pubblicata la nuova sezione del sito internet dedicato allo sviluppo delle innovazioni i tecnologiche nel settore finanziario. Si chiama Consob-Tech ed è l'iniziativa Consob dedicata alle aziende e/o alle persone fisiche che hanno sviluppato o che hanno elaborato un progetto per sviluppare innovazioni tecnologiche nel settore finanziario (FinTech).Il FinTech in Italia è una realtà promettente e in crescita ma spesso confinata a livello di start-up e ancora molto frammentata, sia in termini di servizi e prodotti sia a livello geografico.Per agevolare l'innovazione è necessario disporre di indicazioni chiare in un contesto in cui è molto difficile muoversi, anche a causa di una regolamentazione complessa. In questo ambito, per comprendere compiutamente il FinTech e le sue implicazioni, e favorirne così lo sviluppo, la Consob gestirà direttamente con gli operatori sperimentazioni in ambiente vigilato (sandbox).

Gli obiettivi della Consob attraverso il Team di Consob-Tech sono quindi:



1. creare un sistema di supporto, all'interno del perimetro normativo e di vigilanza della Consob, agevolando l'interlocuzione con gli operatori FinTech;



2. accompagnare gli operatori FinTech nel loro percorso verso le sperimentazioni;



3. fare opera di education.



E’ stato attivato un canale di comunicazione dedicato ([email protected]) attraverso il quale gli operatori possono instaurare interlocuzioni informali con la Consob, eventualmente in collaborazione con le altre autorità di vigilanza. Per avvalersi di tale strumento è possibile compilare un apposito modulo pubblicato sul sito della Consob.