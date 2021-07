Debutta il primo Pac in Etf in Italia senza commissioni di acquisto

Per rispondere al bisogno crescente di investimenti a lungo termine nei mercati da parte dei risparmiatori, Lyxor e Directa, il primo broker ad aver proposto servizi online agli investitori privati italiani, hanno messo a punto il primo Pac in Etf senza commissioni di acquisto e disponibile online; si tratta di un’offerta di investimento digitale, disponibile sulla app dLite e anche in versione Web sul sito di Directa.

Secondo Banca d’Italia la pandemia ha contribuito a far raddoppiare in un solo anno la propensione media al risparmio degli italiani, passata dal 7,6% al 15,3% nel 2020 rispetto all’anno precedente. A fine 2020 si registrava infatti un ammontare di liquidità pari a oltre 1.500 miliardi di euro, penalizzata dall’attuale contesto di tassi negativi.

Centocinquanta Lyxor Etf quotati su Borsa Italiana ed esposti a tutte le asset class e zone geografiche potranno essere impiegati nella costruzione del Pac di Directa. Inoltre, grazie a una specifica funzione della piattaforma, gli investitori attenti alle questioni Esg e climatiche potranno individuare facilmente gli strumenti che applicano questi filtri, sempre più rilevanti per la costruzione del portafoglio.

Il connubio tra il Pac di Directa e i Lyxor Etf ha permesso di portare sul mercato italiano una soluzione di investimento che in altri Paesi europei sta riscuotendo un grande successo. In Germania, per esempio, tutti i primari intermediari offrono Pac in Etf: gli investitori tedeschi ne hanno sottoscritti quasi 2,5 milioni, con un versamento medio mensile di 181 euro.

Marcello Chelli, European head of distribution and retail per Lyxor Etf, afferma: “Lo spirito innovativo che accomuna Lyxor e Directa consentirà di rendere ancora più accessibili gli investimenti in Etf in Italia, in linea con quanto già da Lyxor sviluppato in altri Paesi europei come Germania, Francia e Svezia. Il nuovo Pac di Directa in Lyxor Etf, senza commissioni di acquisto, permetterà infatti agli investitori retail italiani di versare importi anche contenuti e, in caso di necessità, comunque di sospendere o liquidare il Pac”.

Vincenzo Tedeschi, amministratore delegato di Directa Sim, aggiunge: “Con questo strumento automatico Directa fornisce una modalità molto semplice e conveniente per programmare i propri investimenti di lungo periodo a partire da piccole rate anche di pochi euro al mese. L'investitore consapevole e indipendente può definire i propri obiettivi in autonomia: imposta il proprio Pac stabilendo l’importo che ha deciso di investire, sceglie la frequenza di invio dell’ordine e Directa lo investe a scadenze regolari”.