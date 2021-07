Fineco Asset Management, società irlandese di gestione del risparmio interamente partecipata da FinecoBank, annuncia l’ingresso di Daniele Mellana in qualità di head of sales and business development.



Laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Torino, Mellana ha mosso i primi passi della sua carriera professionale nel centro Ricerche Fiat, per poi avvicinarsi al mondo del risparmio gestito come relationship manager all’interno del gruppo olandese di servizi finanziari Citco. Nel 2007 inizia un nuovo percorso professionale in East Capital, società di gestione svedese specializzata nei mercati emergenti, dove supporta da subito l’attività di sviluppo sul mercato italiano nell’ufficio di Milano. In seguito, prima a Parigi dal 2009 e poi come parte della struttura lussemburghese dal 2014, si occupa con crescenti responsabilità della attività di relazione con gli investitori su tutti i segmenti di clientela in Europa. Recentemente ha conseguito la qualifica di analista certificato Esg (Cesga).



“Entrare in Fineco Asset Management rappresenta un passaggio importante del mio percorso professionale e una sfida che sono molto felice di accettare, per contribuire con le mie esperienze e il mio impegno al continuo sviluppo della società”, ha commentato Mellana, aggiungendo: “Il mio obiettivo è costruire un solido e costante dialogo con la rete di consulenti di FinecoBank, da sempre per me un punto di riferimento in quanto ad eccellenza e livello di servizio al cliente, così da rispondere con le nostre soluzioni di investimento a tutte le esigenze dei risparmiatori italiani”.



“A tre anni dalla nascita, Fineco Asset Management ha da poco oltrepassato il traguardo dei 20 miliardi di euro in gestione e il nostro team basato a Dublino conta oltre 40 professionisti, tra analisti e gestori”, ha commentato Fabio Melisso, ceo di Fineco Asset Management, aggiungendo: “Proprio in quest’ottica di crescita diamo il benvenuto nel nostro team a Daniele, che nel suo ruolo saprà dare un grande contributo all’ulteriore crescita di Fam”.