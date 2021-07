Forse l’inflazione Usa non è così transitoria

"Abbiamo visto un interessante paradosso nei mercati negli ultimi due mesi: i rendimenti del Tesoro Usa a 10 anni e i tassi di pareggio sui Tips a 10 anni si sono abbassati anche se l'inflazione si è spostata significativamente più in alto". Il commento di Ritchie Tuazon, fixed income portfolio manager di Capital Group.

L'inflazione principale ha sorpreso al rialzo negli ultimi due mesi, aumentando dello 0,8% mese per mese in aprile e dello 0,6% a maggio, i due maggiori aumenti mensili dal 2009.

E l'aumento mensile dello 0,9% di aprile nell'indice dei prezzi al consumo (Cpi), che esclude le componenti volatili di alimentari ed energia, è stato il più alto in quasi 40 anni. Nonostante queste sorprese al rialzo, i rendimenti dei Treasury e i breakeven dei Tips si sono abbassati.

Due aspettative hanno probabilmente aiutato a guidare questa mossa: la prima è che le letture di inflazione elevate sono probabilmente transitorie; e la seconda, che la Fed sarebbe più propensa a cambiare la sua posizione politica se l'inflazione iniziasse a correre troppo. Noi mettiamo in dubbio entrambe le ipotesi.

La nostra opinione è che, anche tenendo conto di questo scenario più aggressivo, i rialzi dei tassi sono ancora lontani di almeno un anno. La Fed probabilmente implementerà completamente il suo programma di riduzione degli asset prima di alzare i tassi, seguendo il playbook delle conseguenze della crisi finanziaria globale.

I funzionari della Fed hanno chiarito che questa è la loro sequenza preferita per rimuovere l'accomodamento politico. Powell ha anche fatto un punto per dire che le discussioni politiche iniziate all'interno del FOMC erano legate agli acquisti di asset, non ai rialzi dei tassi. Pensiamo che l'esodo dalle operazioni di reflazione e la valutazione di più imminenti rialzi dei tassi possano essere prematuri per alcune ragioni:

In primo luogo, la Fed sta ancora aggiungendo enormi quantità di liquidità e il tapering non è ancora iniziato.

Secondo, stiamo vedendo un'inflazione significativamente più alta che in passato e i rischi sono sbilanciati verso letture persistentemente alte nei prossimi mesi o trimestri.

In terzo luogo, i rialzi dei tassi, anche se spostati in avanti, sono probabilmente lontani almeno 12-18 mesi.

La Fed avrà bisogno di aggiustare i suoi acquisti di asset prima di considerare l'aumento dei tassi, come Powell ha dichiarato molte volte in passato e ribadito il 16 giugno. Le aspettative di inflazione dei Tips hanno più spazio per correre in un ambiente in cui è probabile che la Fed continui ad aggiungere liquidità al sistema per un po' di tempo, così come il potenziale per ulteriori sorprese al rialzo nell'Ipc.

Quando guardiamo le componenti sottostanti dell'Ipc, pensiamo che il rischio di rialzo dell'inflazione superi il rischio di ribasso di ciò che è prezzato. Dati i bassi punti di partenza e gli effetti base mensili, non ci vorrà molto per vedere tassi di inflazione core molto alti su base annua nei prossimi 12 mesi. Anche in uno scenario benevolo, in cui l'aumento mensile dell'Ipc si ammorbidisce al trend pre-pandemico di circa lo 0,15% mese per mese, l'inflazione core annuale rimarrà probabilmente sopra il 3% fino alla tarda primavera del 2022.

Nello scenario più probabile in cui le pressioni inflazionistiche si attenuano più gradualmente nei prossimi mesi, ciò potrebbe tradursi in un tasso di inflazione core annuale fino al 5% nel prossimo anno - letture che non vediamo dai primi anni '90. Alcune categorie di beni, come auto e camion usati, mobili ed elettronica, continueranno probabilmente a vedere prezzi più alti a causa dei continui squilibri tra domanda e offerta. Di conseguenza, l'inflazione dei beni potrebbe continuare ad alimentare il core Cpi.