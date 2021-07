Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Financial Market Autority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Grecia (Capital Market Commission - Hcmc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission -CySEC), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

BestBonds-uk.net (www.BestBonds-uk.net);

fixedrate-isa-comparison.net (www.fixedrate-isa-comparison.net);

Isa-Comparison.net (https://www.isa-comparison.net);

investments-comparison.net (http://investments-comparison.net/, https://www.investments-comparison.net/investments-comparisonnet);

search-fixedrate-bond.net (https://search-fixedrate-bond.net);

fixed-uk-bonds.com (https://fixed-uk-bonds.com);

FixedRateReturnInvestment (www.fixedrate-return-bond.net, www.fixedrate-return-investment.net);

best-investment-finder.com (https://best-investment-finder.com);

fixed-income-investor.com (https://fixed-income-investor.com);

search-fixedrate-investment.com (http://search-fixedrate-investment.com);

compare-isa-market.com (https://compare-isa-market.com);

compare-my-isa.com (https://compare-my-isa.com);

compare investments (www.compareinvesments.co.uk);

compare-uk-investment.com (http://compare-uk-investment.com);

ethicalfixedratesavings.com (http://ethicalfixedratesavings.com).

search-best-isa.com (https://search-best-isa.com);

thebestinvestmentrates.co.uk (http://thebestinvestmentrates.co.uk);

Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

Okuras Global Capital, già segnalata dalla Fsma (Belgio; v. "Consob Informa" n. 6/2021 del 15 febbraio 2021);

Mandarin Pacific Transfer Agent.

Segnalate dalla Fma:

Hardson Becker Global ( www.hardson.com);

RichmondSuper (https://www.richmondsuper.com);

Ws Consulting Llc (https://ws-consulting.com);

Edufintech (www.edufintech.org);

Ulac Global Finanzen (www.ulacglobalfinanzen.com);

Mountain Wolf (www.mountainwolf.com);

Seabreeze Partners Ltd (https://profitassist.io);

SwissFutureFX (https://www.swissfuture-fx.com);

Kg Finances (www.kg-finances.com).

Segnalate dalla Cnmv:

Paisfinance Investing Ltd (https://www.paisfinance.com);

Fischer Partners / Fischer Partners Group / Fipt (https://fipt.se);

Tu Dinero Inteligente (https://tudinerointeligente.com);

Etrades800 (https://www.etrades800.com, https://client.etrades800.com).

Segnalate dalla Cssf:

Grandefex (www.grandefex.com);

Primecryptocapital (www.primecryptocapital.com).

La Cssf mette in guardia il pubblico contro ignoti che utilizzano in modo improprio il nome e l'indirizzo dell'istituto di credito lussemburghese HSBC Private Bank (Luxembourg) Sa. Queste persone che si fingono fraudolentemente consulenti di “Banque HSBC” contattano possibili investitori offrendo loro un cosiddetto libretto di risparmio o conto di risparmio chiamato "Livret Booste" e utilizzando i seguenti indirizzi di posta [email protected]; [email protected] e [email protected] La Cssf precisa che l'istituto di credito debitamente autorizzato HSBC Private Bank (Luxembourg) Sa non è correlato ai suddetti fatti.

Segnalata dalla Hcmc:

Beradora Ltd (https://timarkets.com). Già oggetto di delibera Consob n. 21857 del 19 maggio 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://timarkets.com e relativa pagina https://accounts.timarkets.com) (v."Consob Informa" n. 20/2021 del 24 maggio 2021).

La Fsma mette in guardia i risparmiatori dalle offerte provenienti dalle seguenti piattaforme di trading on line:

Bitengecko (www.bitengecko.com);

CryptoMatex (www.cryptomatex.com);

Deltamarket (www.deltamarket.net and www.delta-mark.net);

Eiro-group (www.eiro-group.com);

EuroStandarte (www.eurostandarte.com);

Finetero (www.finetero.com);

Fxct Investments (www.fxctinvestments.com);

Goldenrodfx (www.goldenrodfx.com);

Kapitalfx (www.kapitalfx.de e www.kapitalfx.ch);

Profxmarket (www.profxmarket.eu). (Clone)

Riva financial systems (www.rivafinancialsystems.com);

Tradergy (www.tradergy.io);

TradeVtech (www.tradevtech.com);

United asset finance limited (www.united-asset-finance.com) (Clone).

L'autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - Cysec) segnala di aver disposto, con effetto dal 9 luglio 2021, la sospensione totale dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento dalla stessa rilasciata alla società cipriota Depaho Ltd (https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d9b84e26-6873-4768-8aba-6fde9c98808f), abilitata ad operare in Italia nella modalità della libera prestazione di servizi. La medesima Cysec ha segnalato agli investitori i domini non autorizzati dall’autorità ad offrire servizi di investimento. L’elenco è disponibile al seguente link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/.