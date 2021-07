HANetf lancia il primo Etf europeo sull'estrazione sostenibile dell'oro

La piattaforma white-label HANetf annuncia il lancio di AuAg Esg Gold Mining Ucits Etf (ticker: EsgO), il primo Etf europeo focalizzato sull'estrazione Esg dell'oro che darà - agli investitori interessati ai temi della sostenibilità - l'opportunità unica di partecipare al settore dell'estrazione dell'oro in maniera sostenibile. EsgO offre un'esposizione a un paniere equamente ponderato di 25 società minerarie aurifere sottoposte a screening Esg.

Il fondo è stato creato in collaborazione con la svedese AuAg Funds, marchio che riserva una forte attenzione ai metalli preziosi e agli elementi green-tech.

L'Etf segue l'indice Solactive AuAg Gold Mining che classifica le aziende che si occupano di estrazione dell’oro sulla base delle loro caratteristiche Esg, includendo solo le 25 società best-in-class. Il processo di screening Esg è indipendente e fornito da Sustainalytics, azienda con oltre 25 anni di esperienza nelle ricerche di mercato relative ai fattori Esg.

L'Etf è classificato all’articolo 8 della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

L’indice è equiponderato e ogni partecipazione ha un peso del 4%. Meno esposizione dunque alle aziende a grande capitalizzazione, per dare all'AuAg Esg Gold Mining Ucits Etf un profilo di rendimento vantaggioso in un mercato toro per questa commodity.

Il total expense ratio del fondo è dello 0,60%.

I metalli preziosi, con le loro proprietà uniche, sono indispensabili nella transizione verso un mondo più verde. L'impact investing all'interno del settore promuove i lavoratori rispettosi dell'ambiente a costruire parchi solari in loco, utilizzare camion da miniera a celle a combustibile, ripristinare i siti al termine del progetto di escavazione, lasciando sul sito della costruzione tutte le infrastrutture riutilizzabili, come strade, rete idrica o elettrica per altri progetti. Il ruolo del settore minerario nell'emissione di gas serra richiede che criteri Esg vengano monitorati, e questo è proprio lo scopo che sta alla base del Solactive AuAg Esg Gold Mining Index.

Eric Strand, Ceo di AuAg Funds e fondatore dell'AuAg Esg Gold Mining Ucits Etf ha affermato: "Siamo lieti di lanciare EsgO, un Etf che permette di investire nelle società che estraggono metalli preziosi con un approccio sostenibile attivo. L'industria mineraria è un settore che ha visto grandi miglioramenti in tutti gli aspetti dell'Esg, ma gli standard variano a seconda delle regioni del mondo e delle aziende. EsgO aiuta gli investitori a ottenere un'esposizione verso le società di estrazione dell'oro con le migliori credenziali Esg e ad investire nel settore in modo più responsabile. Lanciare l'AuAg Esg Gold Mining Ucits Etf è il prossimo grande passo per AuAg Funds. Abbiamo già due fondi Ucits negoziati quotidianamente in AuAg Silver Bullet e AuAg Precious Green, con un focus sui metalli preziosi ed elementi green-tech. Per EsgO abbiamo progettato un indice unico e aggiunto alla nostra offerta il nostro primo Exchange Traded Fund".

Hector McNeil, co-fondatore e co-CEO di HANetf, ha aggiunto: "I temi Esg sono molto importanti per tutti i tipi di investimenti e gli investitori chiedono sempre più chiarezza e trasparenza. Si tratta di un obiettivo importante per HANetf, ma questo spiega solo in parte perché siamo lieti di poter lanciare insieme a AuAg Funds, l’Etf EsgO. C'è anche una forte storia di investimento da raccontare quando si investe in società minerarie aurifere Esg friendly, un settore in crescita in parte a causa dell'inflazione monetaria e in parte per la trasformazione verde. HANetf ha portato sul mercato il Royal Mint Physical Gold ETC - RMAU nel marzo 2020, un fondo che aveva la caratteristica unica di essere il primo Gold ETC ad essere lanciato con il supporto di lingotti 100% LBMA di provenienza responsabile. Gli investitori di RMAU hanno chiesto a HANetf se di fare lo stesso per le compagnie che si occupano dell’estrazione dell’oro, quindi siamo molto orgogliosi di farlo con AuAg Funds con il lancio di EsgO".