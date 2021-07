Lyxor e Bridgewater lanciano il loro primo fondo sostenibile

Lyxor Asset Management e Bridgewater Associates, LP annunciano oggi il lancio del Lyxor/Bridgewater All Weather Sustainability Fund, una strategia sostenibile multi-asset per gli investitori che cercano di coniugare obiettivi finanziari e di sostenibilità su larga scala.

La strategia si avvale del processo di ricerca sistematica di Bridgewater per valutare e selezionare gli asset disponibili sul mercato pubblico allineati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e utilizza l'ingegneria di portafoglio della pionieristica soluzione di asset allocation "All Weather" di Bridgewater. Il fondo, disponibile in formato UCITS con liquidità giornaliera, è gestito da Lyxor che delega la gestione a Bridgewater.

Nathanael Benzaken, Chief Client Officer di Lyxor Asset Management, ha dichiarato: "L'interesse dei nostri clienti per gli investimenti sostenibili è cresciuto significativamente negli ultimi anni, in un contesto in cui gli investitori cercano sempre di più di combinare risultati finanziari e sostenibilità. Sono lieto che Lyxor, basandosi sulla sua forte capacità di innovare e progettare soluzioni di investimento trasparenti, stia espandendo la sua fruttuosa relazione con Bridgewater, iniziata 15 anni fa, nel campo degli investimenti sostenibili per soddisfare le esigenze degli investitori".

Carsten Stendevad, Co-CIO di Bridgewater per la Sostenibilità, ha aggiunto: "L'investimento sostenibile è una priorità strategica per Bridgewater e per i nostri clienti. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un cambiamento fondamentale tra gli investitori, i quali oltre al profilo rischio/rendimento, si preoccupano ormai di includere l’impatto dei loro investimenti. La relazione di lunga data con Lyxor, insieme al rigore del nostro approccio fondamentale e sistematico, permetteranno agli investitori di affrontare questa sfida".

Lyxor si impegna come gestore a favorire il riorientamento dei flussi di investimento verso asset e soluzioni più sostenibili, e ha posto un forte accento sulla lotta al cambiamento climatico nel suo quadro di investimenti. In quanto pioniere nel campo degli investimenti alternativi, ha tessuto nel corso degli anni una forte rete con alcuni dei più grandi nomi dell’industria. Forte di una piattaforma di fondi UCITS alternativi tra le leader del mercato con quasi 7 miliardi di dollari di patrimonio in gestione, Lyxor sta sviluppando sempre più soluzioni di investimento sostenibili in collaborazione con i gestori sulla sua piattaforma. Lyxor gestisce attualmente 15 miliardi di euro in asset ESG.