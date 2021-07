450 scuole superiori coinvolte da economic@mente® di Anasf

“Il progetto di educazione finanziaria Anasf, realizzato in collaborazione con Progetica per le scuole medie superiori, mostra con forza tutta la sua efficacia. Lo riportano i questionari sottoposti agli studenti destinatari dell’iniziativa nell’anno scolastico 2020/2021, confermando il trend degli anni passati e nonostante gli ostacoli della didattica a distanza dell’ultimo anno”. Lo ha affermato il direttore generale dell’Associazione Germana Martano (nella foto), a proposito del successo del progetto [email protected]®. I dati analizzati raccolgono le risposte di oltre 4.500 questionari di valutazione, compilati dai giovani all’inizio e alla fine delle lezioni, che mostrano la positiva crescita di consapevolezza degli studenti rispetto ai temi economico-finanziari. Alla fine del percorso formativo la maggior parte del campione (il 76%) ha riconosciuto l’importanza della pianificazione. Nel dettaglio, si rileva una crescita di 18 punti percentuali dei rispondenti che dichiarano di voler pianificare i loro traguardi, rispetto a quanto gli stessi hanno risposto prima dell’erogazione del corso.

Gli effetti positivi di [email protected] si leggono anche con riguardo al tema previdenziale. Diminuisce il numero di giovani che non hanno ancora pensato a soluzioni per integrare la pensione e aumenta invece la percentuale di coloro che intendono accantonare o investire parte del proprio stipendio. Cresce, seppur mantenendo ancora una soglia bassa dell’11%, anche la percentuale dei rispondenti che immaginano di sottoscrivere una pensione complementare. La validità della educazione finanziaria di Anasf, svolta a titolo gratuito dai formatori dell’Associazione, preventivamente formati sul progetto, ha inciso positivamente anche sulla conoscenza degli interlocutori a cui rivolgersi per raggiungere obiettivi economico-finanziari. Alla fine delle lezioni, raddoppia la percentuale (dal 23% al 56%) di studenti che individua nel consulente finanziario un valido professionista con cui confrontarsi per soddisfare questo tipo di esigenze.

Dal 2009 a oggi sono 450 le scuole coinvolte, oltre 38.000 gli studenti raggiunti e 1.333 le edizioni di corso svolte. In questi anni la scuola risulta il principale canale informativo per gli studenti già prima dell’erogazione del corso e, dopo le lezioni di [email protected], la scuola sale in vetta, con ampio scarto rispetto alle altre fonti quali ad esempio la famiglia e la televisione. Alla fine delle lezioni, i risultati confermano una crescita media annua di 21 punti percentuali rispetto alla consapevolezza dell’importanza del tema pensione. “Indice che il percorso ancora una volta lascia il suo segno. Per avere un’ampia cassa di risonanza è opportuno che il tema previdenziale venga instillato tra i giovani da subito, soprattutto alla luce delle difficoltà del sistema pensionistico italiano. E in questo, le istituzioni e i media hanno un onere fondamentale. Anasf svolge la sua parte da 12 anni e continuerà in questo percorso di educazione finanziaria. I formatori dell’Associazione hanno quindi salutato gli studenti con un arrivederci a ottobre 2021”, ha concluso Martano.

[email protected] – Metti in conto il tuo futuro® non mancherà l’appello della quarta edizione del Mese dell’educazione finanziaria, organizzata dal Comitato di educazione finanziaria, e della quinta edizione della World Investor Week promossa dalla Consob.