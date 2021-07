IG Group, ricavi e utili record negli ultimi 12 mesi

IG Group, leader globale nel trading online, annuncia oggi i risultati per i dodici mesi conclusi il 31 maggio 2021 ("FY21"). IG ha consegnato ricavi e utili record, sostenuti da un aumento significativo del numero di clienti attivi di alta qualità. IG ha superato le aspettative rispetto ai suoi obiettivi di crescita. Il completamento dell'acquisizione di tastytrade dopo la fine dell'anno accelera le ambizioni di crescita e diversificazione, in particolare nell'importante mercato statunitense.

La performance è record in tutte le metriche chiave. I ricavi netti da trading sono in aumento del 31% a 853,4 milioni di sterline. Escludendo i costi di copertura una tantum associati al finanziamento dell'acquisizione di tastytrade, i ricavi netti di trading rettificati sono stati pari a 861,3 milioni di sterline. I clienti attivi totali sono aumentati del 31% a 313.300 e i nuovi clienti imbarcati sono aumentati del 39% a 134.800. IG serve ora una base di clienti sostanzialmente più ampia per l'anno fiscale 2012. I tassi di ritenzione dei nuovi clienti rimangono paragonabili alle medie storiche, fornendo la certezza che la base di clienti più ampia è sostenibile. L’utile ante imposte è in aumento del 52% a 450,3 milioni di sterline, mentre l'utile ante imposte rettificato è aumentato del 61% a 477,8 milioni di sterline. La sovraperformance delle entrate e il buon controllo dei costi hanno fornito una leva operativa positiva e un margine di profitto al lordo delle imposte del 55,5%.

June Felix, amministratore delegato, ha commentato:

"Sono entusiasta di annunciare una performance da record per il gruppo e il sostanziale raggiungimento dell'obiettivo di ricavi per il nostro portafoglio Significant Opportunities un anno prima del previsto. Questo record di risultati è stato raggiunto durante una pandemia globale e testimonia il duro lavoro e la dedizione del nostro personale, gli investimenti di lunga data per rendere la nostra tecnologia resistente e la forza della nostra offerta ai clienti. Diamo potere ai nostri clienti mentre identificano le opportunità di trading, fornendo loro una piattaforma superiore, prodotti innovativi e un servizio di alta qualità per offrire un'eccellente esperienza di trading. Siamo ricompensati dalla loro fedeltà e dal loro sostegno. A seguito di un periodo prolungato di forti acquisizioni, di una domanda elevata e della fidelizzazione di nuovi clienti, IG ora serve una base di clienti sostanzialmente più ampia, che costituisce una risorsa di qualità per l'anno fiscale 2012. Oggi crediamo di essere in una posizione migliore che mai. Abbiamo annunciato una guidance di crescita rivista e aggiornata che riflette la nostra sovraperformance nel FY21, la nostra acquisizione strategica di tastytrade e la qualità della nostra proposta per i clienti, mettendoci in una posizione di forza per continuare a fornire valore sostenibile ai nostri azionisti".