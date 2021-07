"La pandemia di Covid-19 è stata una manna per gli hacker. Con ampie fasce dell'economia improvvisamente costrette a spostarsi online, il crimine informatico è fiorito. Secondo un recente rapporto di Canalys, una società di analisi del settore tecnologico, nel 2020 sono stati rubati non meno di 30 miliardi di record di dati. Ed è più che nei precedenti 15 anni messi insieme". Il commento di Patrick Lemmens, portfolio manager global fintech Equities di Robeco.

Nel frattempo, un altro rapporto pubblicato alla fine dell'anno scorso dal Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank con sede negli Stati Uniti, e la società di sicurezza informatica McAfee ha stimato che le perdite monetarie mondiali dovute alla criminalità informatica sono aumentate bruscamente lo scorso anno, a circa 945 miliardi di dollari.

Oltre a questo, la spesa globale per la sicurezza informatica è stata stimata a più di 145 miliardi di dollari, portando il costo complessivo del crimine informatico a quasi 1,1 mila miliardi di dollari a livello globale, ovvero il 1,3% del prodotto interno lordo mondiale.

Questa nuova stima implica un aumento di oltre il 50% rispetto a quella precedente fornita dal CSIS e McAfee per l'anno 2018. Gli autori del rapporto hanno riconosciuto che una migliore segnalazione ha spiegato parte di questo aumento. Tuttavia hanno anche indicato che, anche con queste qualifiche, è chiaro che il crimine informatico continua a crescere rapidamente.

La crisi del Covid-19 ha aumentato drammaticamente la nostra dipendenza dal cyberspazio. E un’inversione è improbabile, anche con l’affievolirsi della pandemia e il ritorno alle vecchie abitudini. Questo significa che le aziende dovranno continuare a investire in infrastrutture di sicurezza informatica, in particolare il settore dei servizi finanziari.

In un rapporto pubblicato lo scorso agosto, l'Interpol ha messo in guardia sul tasso allarmante di cyberattacchi visto durante i primi quattro mesi del 2020, quando i Paesi di tutto il mondo avevano imposto rigidi lockdown. Soprattutto, l'Interpol ha anche pronosticato che un ulteriore aumento della criminalità informatica è altamente probabile nel prossimo futuro, in quanto le tendenze strutturali come l’incremento dell'e-commerce e del lavoro da remoto continuano a svilupparsi.

In questo contesto, i budget per la cybersecurity sembrano destinati a rimanere sulla loro traiettoria ascendente. Anche se la continuità del business e la produttività della forza lavoro hanno avuto la precedenza sulla sicurezza durante la pandemia, gli investimenti in cybersecurity hanno comunque superato gli altri segmenti del settore IT nel 2020, crescendo del 10% a 53 miliardi di dollari, secondo Canalys.

La società di analisi del settore tecnologico ritiene che la tendenza attuale continuerà nel prossimo futuro. Più specificamente, gli investimenti in cybersecurity dovrebbero crescere del 6,6% al 10% nel 2021, con le tecnologie di sicurezza web ed email come le aree più dinamiche.

Per gli investitori, l'impennata del crimine informatico è ovviamente una minaccia per le aziende a cui sono esposti. Ma è anche un'opportunità per investire in realtà che forniscono soluzioni per affrontare questa sfida crescente. Ed è particolarmente rilevante per l'industria finanziaria, dato che i criminali informatici tendono ad essere naturalmente attratti da questo settore. Non ottenere il giusto livello di cybersecurity nel mondo finanziario significa semplicemente uscire dal business. Il crescente interesse per gli investimenti in cybersecurity è già visibile nei flussi di finanziamento del capitale di rischio.

I finanziamenti per la cybersecurity hanno raggiunto un massimo storico nel 2020, raccogliendo 11,4 miliardi di dollari - un aumento di quasi il 50% rispetto al 2018, secondo la società di ricerca e analisi CB Insights. Il rapido sviluppo della criminalità informatica e l'adozione accelerata del cloud computing sono state le principali forze trainanti di questo aumento.

Certamente, trovare aziende di cybersecurity che siano rilevanti per il settore finanziario e interessanti dal punto di vista dell'investitore non è facile. Per prima cosa, il set di opportunità rimane relativamente limitato. Inoltre, la crescita del business e lo slancio dei prezzi delle azioni non vanno sempre di pari passo, quindi guardare alle valutazioni (relative) è estremamente importante. Eppure crediamo che i premi potenziali valgano lo sforzo. Di conseguenza, le società quotate che offrono servizi come la protezione dei pagamenti, per esempio, fanno ormai parte integrante del nostro universo investibile.