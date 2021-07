Inchiesta su Lombard Assurance e altre 100 compagnie

Lombard International Assurance, compagnia assicurativa lussemburghese del fondo americano Blackstone, è indagata dalla Procura di Milano per riciclaggio. È quanto riportato dal Sole 24 Ore. L’inchiesta è partita da un accertamento della Guardia di Finanza, che contesta alla società un imponibile sottratto a tassazione per oltre 500 milioni di euro.

La compagnia del gruppo Blackstone è solo la prima della lista in un’inchiesta molto più ampia che sta per decollare alla Procura di Milano. Nel mirino dei magistrati ci sarebbero un centinaio di compagnie assicurative alle quali potrebbero essere contestate l’evasione fiscale e il riciclaggio sullo schema già seguito per 220 banche estere.

L’indagine sugli istituti bancari - nota con l’acronimo “Interessati”, cioè “interessi a tassazione italiana” - ha consentito al Settore contrasto illeciti dell’agenzia delle Entrate di incassare oltre 300 milioni di euro da un centinaio di istituti con i quali è stato finora raggiunto un accordo. L’analisi dei dati delle voluntary disclosure e dello scambio automatico di informazioni tra paesi (il cosiddetto Crs, Common reporting standard dell’Ocse) continua a dare i suoi frutti.

L’inchiesta sulle assicurazioni è il nuovo fronte del cosiddetto “Modello Milano”, vale a dire l'approccio sinergico alla gestione dei reati di natura tributaria tra la Procura di Milano, il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, l’agenzia delle Entrate, l’agenzia delle Dogane e la Banca d’Italia.

Un modello voluto e sviluppato dal procuratore di Milano, Francesco Greco, che ha portato finora nelle casse dello Stato diversi miliardi di euro, come dimostra anche l’inchiesta sulle 220 banche estere, coordinata direttamente da Greco e dal suo aggiunto Maurizio Romanelli.

La notizia dell’inchiesta su Lombard International Assurance appresa dal Sole 24 Ore è stata confermata da fonti consultate in Lussemburgo, in Italia e in Gran Bretagna, dove ha sede la capogruppo della compagnia assicurativa. L’indagine viene portata avanti da mesi in gran segreto dai magistrati di Milano e dagli uomini del Nucleo economico-finanziario delle Fiamme Gialle e potrebbe portare al recupero di decine di milioni di euro di tasse non pagate.