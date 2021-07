InvestireNow ricorda Gambelli

La puntata odierna di InvestireNow, dedicata all'appuntamento mensile con la Natixis IM Cup prevede un ampio ricordo del caro Alessandro Gambelli (nella foto) scomparso improvvisamente la scorsa settimana, un consulente finanziario molto apprezzato nel settore per competenza e attenzione ai temi dell'educazione finanziaria. Un professionista che si era distinto da giovane anche nello sport giocando nella massima serie di basket

Nella presentazione dei concorrenti della Natixis IM Cup su Investire, Alessandro si autodefiniva così: “Puoi ottenere tutto dalla vita, purché tu sia in grado di aiutare gli altri ad ottenere ciò che vogliono.” Questa citazione rappresenta in pieno la mia missione di cf. Sono sposato con Patrizia e papà di Francesco Maria e Marco; per anni ho giocato a pallacanestro a livello professionistico. Smesso il ruolodi giocatore di basket, la passione per la finanza mi ha portato a diventare un financial advisor. La forza mentale acquisita negli anni di sport professionistico, nella massima serie cestistica mi permette di superare le crisi che si hanno nella finanza. Svolgo la mia attività in modo semplice, ho un metodo che personalizzo per ogni cliente: il tutto in uno; grazie a questo servizio, assisto il cliente nella pianificazione finanziaria affinché possa realizzare i suoi obiettivi. Propongo un percorso su misura, partendo dai bisogni, attraverso una alta qualità dell’informazione per assicurare una gestione efficiente degli investimenti".

Lo ricorderanno nella trasmissione il conduttore Marco Muffato e gli ospiti: Antonio Bottillo (country head Italy Natixis IM), i consulenti finanziari in gara Claudio Carella, Lorenzo Gazzaniga, Valeria Tedaldi, Francesco Bellocchi e il coordinatore della competizione Giacomo Damian.

La trasmissione sarà in diretta a partire dalle 18.30 in videostreaming sul sito di Investire, il canale YouTube di Economy Group e sul profilo FB di Investiremag. La diretta è visibile anche sull'app di InvestireTv, scaricabile nella versione per Android e IOS, basta collegarsi alle 18.30, aprire l'app e premere start.