S&P, prima valutazione Esg a una società italiana: al gruppo Hera 81 su 100

S&P Global Ratings ha assegnato al gruppo Hera una valutazione Esg di 81, che combina un profilo Esg di 71 con una forte preparazione. La valutazione Esg di 81 per Hera riflette l’opinione che l'azienda ha una forte preparazione per eseguire la sua strategia di creazione di valore condiviso, nonostante potenziali interruzioni da cambiamenti normativi legati alla transizione verso un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio. S&P Global Ratings considera la struttura di governance di Hera solida, con alti livelli di indipendenza del consiglio di amministrazione, supportata da una buona trasparenza e divulgazione. La forza lavoro dell'azienda è più diversificata della media, con un'alta percentuale di donne in posizioni manageriali (non nel consiglio). L'azienda ha una piccola ma crescente proporzione di dipendenti di età inferiore ai 30 anni. Hera mostra un forte impegno nei confronti delle comunità che serve e si impegna con loro attraverso iniziative ad hoc, facendo da pioniere nei gruppi multi-stakeholder che favoriscono il dialogo per integrare i punti di vista delle comunità. S&P si aspetta che le sue emissioni materiali di gas serra continuino a diminuire. Hera ha rapidamente capitalizzato i principi dell'economia circolare diventando un'azienda multiutility leader, che supera i suoi concorrenti. Continua a sfruttare la tecnologia e l'innovazione per ridurre la sua impronta ambientale, anche attraverso il riciclaggio della plastica e la generazione di energia dai rifiuti. La sua forte preparazione supporta la resilienza del suo business ben diversificato.