Societe Generale rinnova i certificati a leva fissa 5x su azioni e 7x su metalli preziosi

Societe Generale, banca leader su Borsa Italiana sul segmento dei certificati a leva fissa con il 71,4% del controvalore scambiato, rinnova la gamma offerta sul SeDeX con 81 nuovi certificati a leva fissa 5x (Long o Short) su azioni e 6 nuovi certificati a leva fissa 7x (Long o Short) su future su metalli preziosi.

Per la prima volta sono disponibili sul SeDeX certificati a leva fissa su azioni e metalli preziosi con scadenza open end, cioè non predeterminata.

La gamma comprende sottostanti già impiegati e nuovi sottostanti azionari che consentono di prendere posizione su società attive nei principali nuovi trend che stanno cambiando la nostra vita quotidiana e impatteranno sul futuro del nostro pianeta, come i semiconduttori, la mobilità elettrica, la space economy e le criptovalute.

Costanza Mannocchi, head of exchange traded products di Societe Generale in Italia, ha commentato: “Questa nuova emissione conferma la volontà di Societe Generale di offrire una gamma costantemente aggiornata che tiene conto dell’evoluzione del mercato: rinnovando la gamma già esistente e cercando di soddisfare anche le esigenze di chi desidera investire a leva su alcuni dei principali trend del momento”.

Gli SG Certificate a Leva Fissa replicano indicativamente (al lordo di costi, imposte ed altri oneri) la performance giornaliera del sottostante moltiplicata per la leva fissa positiva o negativa. La Leva Fissa viene ricalcolata ogni giorno ed è valida solo intraday e non per periodi di tempo superiori al giorno (c.d. compounding effect). Nel caso di movimenti estremi ed avversi del mercato, è previsto un meccanismo automatico di Rettifica Infragiornaliera della leva. Tale meccanismo è volto ad evitare che il valore del prodotto diventi negativo, tuttavia in alcune circostanze di mercato non consente di evitare che il valore del prodotto si azzeri. Questi certificati sono disponibili su Borsa Italiana (SeDeX) con liquidità fornita da Societe Generale.