Il Consiglio di amministrazione di CheBanca! ha approvato il bilancio al 30 giugno 2021. L’esercizio vede un’accelerazione del percorso di crescita di CheBanca! lungo le linee strategiche delineate nel Piano 19-23. Il modello di business specializzato basato su un approccio consulenziale, integrato con le migliori tecnologie e continuamente potenziato nella distribuzione e nell’offerta al cliente, ha permesso di superare il perdurare della pandemia ottenendo risultati record.

Nnm è a 3,7 miliardi, +45%. I ricavi crescono del 13% a 358 milioni, con le commissioni che salgono del 24% a 127 milioni, e l’utile netto del 53% a 49 milioni. Anche il Tfa è in crescita a 32,5 miliardi (+17,2% anno su anno)) in tutte le sue componenti. AUM/AUA si attestano a 15,6 mliardi (+25% a/a, 6,8% t/t), i depositi a 16,9 miliardi (+10,8% a/a, 1,0% t/t). La raccolta netta da inizio anno è pari a 3,7mld, di cui €2,1mld di Nnm di AUM/AUA, in significativa progressione nel secondo semestre nella componente gestita: 1,6 miliardi nel 1° semestre, 2,1 miliardi nel secondo semestre, con 0,7 miliardi di AUM/AUA nel IV trimestre. Gli impieghi sono a 11,1 miliardi (+8,1% a/a; +1,5% nel trimestre) con un livello elevato di erogazione di mutui residenziali (2,2 miliardi, stabile a/a) di cui mezzo miliardo nel IV trimestre. Forti gli investimenti in distribuzione per il quarto anno consecutivo con ripresa delle assunzioni dopo il rallentamento dovuto al Covid: 951 professionisti e 205 punti vendita; 486 gestori premier (+7 nel trimestre; +32 a/a), raccolto nei 12m AUM/AUA per 1,1 miliardi; 465 consulenti finanziari (+18 nel trimestre; +51 a/a), raccolto nei 12m AUM/AUA per un miliardo. 107 Filiali CheBanca! e 98 uffici di Consulenti Finanziari (+13 a/a).