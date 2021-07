Mercati, dopo il rally è attesa una correzione

Il rally dei mercati è stato significativo e nelle prossime settimane una correzione, ancorché non troppo profonda, è probabile. Nel medio termine, il contesto continua ad essere favorevole grazie al supporto offerto dai fondamentali". Il commento di Fabio Fois, alla guida del team investment research & advisory guidato di Anima.

I mercati emergenti, pur sostenuti dallo scenario macro globale, potrebbero essere frenati da un mix di fattori, tra cui l’apprezzamento di breve termine del dollaro Usa, che ne rende probabile una sotto-performance ri-spetto ai mercati sviluppati.

Obbligazionario nei paesi sviluppati. Dopo la fase di consolidamento del secondo trimestre, i tassi statunitensi dovrebbero tornare a salire, seppure non in modo disordinato e violento, complici gli sviluppi sul fronte macro, l’approssimarsi della fase di riduzione degli stimoli monetari e le valutazioni disallineate rispetto ai fondamentali. Il re-pricing in Area Euro sarà meno pronunciato.

Obbligazionario nei paesi emergenti. Nella seconda metà dell’anno, il contesto sarà moderatamente più costruttivo: le prospettive di crescita miglioreranno di pari passo con l’avanzamento delle campagne vaccinali, che dovrebbero lentamente recuperare il terreno perso rispetto ai paesi avanzati.

Tuttavia, pressioni inflattive diffuse limiteranno lo spazio di manovra delle banche centrali, che potrebbero essere costrette a sacrificare una quota di crescita per controllare la risalita dei prezzi. Resta essenziale valutare il rischio idiosincratico di ogni paese.

Obbligazionario societario. Il miglioramento del quadro macro/fondamentale e la ricerca di rendimento da parte degli investi-tori potrebbero giustificare un’ulteriore, modesta compressione dei premi al rischio per le fasce di rating più basse. Tuttavia, l’approccio gestionale è caratterizzato da maggiore prudenza e selettività, a fronte di possibili turbolenze legate all’andamento dei tassi governativi e del mercato azionario.

Valute. Scontato in buona misura il tema della ripresa globale, il ritracciamento al ribasso del dollaro si è interrotto dopo il FOMC di giugno, che ha spinto gli investitori ad anticipare il timing del primo rialzo dei tassi. Nel breve termine, la divergenza fra le politiche monetarie di Fed e BCE dovrebbe continuare a favorire il biglietto ver-de rispetto all’euro.