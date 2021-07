Neuberger Berman, mandato multi-asset da 1,3 miliardi di sterline sulla transizione climatica

Neuberger Berman, società di investimento privata, indipendente e interamente controllata dai propri dipendenti, si è aggiudicata il mandato multi-asset sul credito con focus sulla transizione climatica da 1,3 miliardi di sterline di Brunel Pension Partnership.

La strategia Climate Transition Multi-Asset Credit investe in un’ampia gamma di settori del credito, con un focus sui titoli sub-Investment Grade e mira a sovraperformare l’indice del mercato monetario di riferimento del 4-5% all’anno, sull’intero arco di un ciclo di mercato. La strategia è stata progettata con l’obiettivo di allineare il portafoglio all’accordo di Parigi sul clima, al fine di detenere un portafoglio a zero emissioni nette entro il 2050. Gli obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni di carbonio sono stati impostati per il 2025.

Il mandato verrà gestito dal team di investimento di Neuberger Berman dedicato al credito multi-settoriale, che include i senior portfolio manager Dave Brown, Joe Lynch e Norman Milner.

Ed Jones, head of UK Institutional Client Business, afferma: “Siamo orgogliosi di poter aiutare i 10 fondi pensioni britannici governativi, parte di Brunel Pension Partnership, a raggiungere i loro obiettivi d’investimento mettendo a loro disposizione l’intera piattaforma obbligazionaria di Neuberger Berman in un unico fondo multi-asset sul credito”.

“Vista l’importanza che Brunel attribuisce ai criteri ESG e alla transizione climatica, siamo altresì onorati che il nostro impegno nell'ambito degli investimenti sostenibili e le nostre capacità di integrare perfettamente le considerazioni sul rischio climatico in tutte le nostre soluzioni di investimento obbligazionarie, siano stato riconosciute”.

Commentando il lancio del fondo Multi-Asset Credit, David Cox, Head of Listed Markets di Brunel, dichiara:

“Il nuovo fondo offre ai nostri clienti e ai loro membri l’accesso al credito sub-Investment Grade tramite un’ampia gamma di sub-asset class. Al termine di un rigoroso processo di ricerca e di analisi, siamo felici di poter collaborare con Neuberger Berman, che ha dimostrato l’esperienza negli investimenti e le competenze negli investimenti responsabili che stavamo cercando, oltre a fornire una diversità di stile”.