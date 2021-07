Le dodici azioni-hit per l’estate da non perdere per chi ha confidenza con la Borsa. Investire seleziona le migliori opportunità tra le aziende italiane quotate sui nostri listini e le presenta nel suo servizio di cover. Il nostro magazine dà risalto anche all’altra grande asset class da sempre punto di riferimento dei risparmiatori italiani ma da tempo in crisi: l’obbligazionario. Che in tempi di estrema volatilità non va esclusa dai portafogli: nonostante tutto ci sono opportunità interessanti anche tra i bond, vi spieghiamo quali. Investire inizia un viaggio negli investimenti del futuro: tutte da leggere le prove tecniche di fantascienza in Borsa dove i robot fanno trading e vincono, nel racconto del tecnologo umanista Ruggero Gramatica, ideatore e ceo di Yewno. E poi la lunga marcia dell’intelligenza artificiale nell’asset management nell’intervista a Francesca Campanelli, ceo di Axyon AI. E infine le prospettive nell’equity crowdfunding, un’asset class che incomincia a fare breccia tra gli investitori di casa nostra e le sorti progressive del real estate destinato a un 2022 da favola, come spiega il fondatore di Scenari Immobiliari Mario Breglia.