Axyon AI: l’intelligenza artificiale per rilevare anomalie nel mercato delle criptovalute

Axyon AI, fornitore leader di soluzioni AI per l’asset management e il trading, annuncia oggi la sua partnership con DeFinity, marketplace DeFi per valute digitali, valute tokenizzate e valute digitali delle banche centrali (CBDC), per fornire un’applicazione AI basata su deep learning in grado di rilevare le anomalie all’interno del mercato delle valute digitali. Questa tecnologia innovativa, già utilizzata da Axyon AI nel mondo degli asset tradizionali, genera avvisi automatici su movimenti irregolari nei prezzi degli asset. Questi possono essere il risultato di nuove informazioni non ancora divulgate, effetti a catena tra asset correlati o rotture strutturali nei pattern di comportamento di un asset rispetto al mercato. La tecnologia di Axyon AI è in grado di scoprire velocemente queste aberrazioni nascoste nei dati di mercato, non rilevabili altrimenti, e fornire un tempestivo alert circa potenziali eventi di volatilità. Questa tecnologia è stata concepita in un momento storico nel quale l’anticipazione di eventi di mercato estremi è divenuta più importante che mai. Il rilevamento delle anomalie può aiutare gli operatori del mondo delle valute digitali ad anticipare eventi di mercato ad alto impatto. Axyon AI è una delle principali società FinTech in Europa con esperienza nell’utilizzo di Deep Learning/AI per asset management e trading, grazie a prodotti di successo capaci di rispondere alle diverse esigenze del mondo della finanza, dalla selezione dei titoli all’asset allocation, fino al rilevamento di anomalie nel prezzo delle opzioni.

Daniele Grassi, amministratore delegato di Axyon AI, commenta: “Le cryptovalute riconfigureranno inevitabilmente il settore finanziario e DeFinity è in prima linea in questa evoluzione. Riteniamo che le nostre soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, già utilizzate da principali attori nel settore dell’asset management tradizionale, forniranno alla comunità di DeFinity un prezioso aiuto nell'identificazione delle anomalie di mercato e dei rischi connessi".

DeFinity è una piattaforma di scambio decentralizzata che utilizza varie blockchain esistenti, tra cui WeOwn, Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot e Cardano. Concentrandosi sull'interoperabilità, l'ambizione di DeFinity è quella di creare un ecosistema decentralizzato più inclusivo che aiuti a collegare le risorse FX tradizionali con le risorse digitali.

Manu Choudhary, amministratore delegato di DeFinity, afferma: "L'intelligenza artificiale rappresenta l'apice della tecnologia nell'era dell'informazione e siamo incredibilmente fortunati a poter collaborare con Axyon AI, un vero innovatore nel settore “.