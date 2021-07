ClubDealOnline, accordo con Prometeia per rendere Esg il processo di selezione delle startup

ClubDealOnline, piattaforma di private crowdfunding autorizzata e vigilata da Consob ha collaborato con Prometeia - una delle principali società europee nelle soluzioni per il Risk e il Wealth Management che da anni segue gli asset manager in tema private market e sostenibilità - per integrare i parametri Esg nel proprio processo di origination, il fulcro della piattaforma e della sua capacità di individuare realtà aziendali promettenti da presentare alla community di Hnwi e family office come opportunità di investimento.

In virtù di questo accordo, le start-up innovative e le PMI prese in esame da ClubDealOnline verranno analizzate anche dal punto di vista della sostenibilità, adottando un framework realizzato ad hoc da Prometeia, che ha fatto leva sulla sua riconosciuta expertise delle tematiche ESG e dei private market, e si è ispirata all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

In particolare, l’integrazione delle tematiche ESG nel processo di analisi e selezione di ClubDealOnline avverrà su due distinti piani. Il primo prevede l’esclusione sistematica dall’universo investibile di tutte le iniziative aziendali che violano o hanno un’incidenza negativa verso anche uno solo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, nonché delle realtà che operano in settori considerati controversi da ClubDealOnline, come ad esempio produzione e/o commercio di tabacco, gioco d’azzardo e attività equivalenti. Il secondo prevede, poi, l’impegno proattivo di ClubDealOnline a selezionare in via preferenziale società sensibili ai temi dell’Agenda 2030, ma comunque con l’obiettivo primario di proporre alla propria community aziende che rappresentino un’interessante opportunità di investimento.

Inoltre, ClubDealOnline monitorerà costantemente il rispetto dei criteri ESG delle società che ha presentato sulla propria piattaforma e ne informerà gli investitori attraverso un report periodico.

Cristiano Busnardo, Amministratore Delegato di ClubDealOnline ha dichiarato “le tematiche ESG sono destinate a permeare sempre di più la valutazione delle aziende su cui investire. Questo trend, iniziato nel mondo dell’asset management, ha raggiunto anche i private market, dove la raccolta di informazioni e l’analisi di dati sono più complessi. Ecco perché abbiamo deciso di avvalerci di Prometeia, che ha definito un’impalcatura ESG’ solida ed efficiente sulla quale da oggi poggia il nostro consolidato processo di Origination. Il prossimo passo della nostra attenzione alla sostenibilità sarà al nostro interno; abbiamo infatti deciso di integrare le istanze ESG nella nostra gestione aziendale, promuovendo soluzioni sostenibili e rispettose dell’ambiente, creando un luogo di lavoro sano nel rispetto dei diritti umani e seguendo una buona governance aziendale”.

Claudio Bocci, Partner di Prometeia e Head of Asset Management ha dichiarato che “l’attenzione verso la sostenibilità sta crescendo rapidamente nel mercato italiano ed è riconosciuta essere un elemento di valore nei processi di investimento e analisi dei rischi, come visto nei progetti che abbiamo realizzato per numerosi operatori di private market. ClubDealOnline, con questa operazione che siamo lieti di aver condotto insieme, ha compiuto un importante passo in avanti rispetto a questi temi e si pone come best practice tra le piattaforme di private crowdfunding”.

“Abbiamo sviluppato un approccio ESG che si affiancasse senza soluzione di continuità ai processi di ClubDealOnline, calibrandolo opportunamente sulle società Scale-UP e PMI target della piattaforma” ha aggiunto Gianmatteo Guidetti, Principal Prometeia e coordinatore del progetto.

Come funziona il framework ESG di ClubDealOnline.

Durante la fase di valutazione delle opportunità di investimento selezionate, ClubDealOnline sottopone alle società target un apposito questionario. Successivamente, l’analisi ESG viene approfondita con una valutazione a livello di prodotti e servizi, tramite un sistema di scoring che tiene conto dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Questo processo avrà l’immediato effetto di escludere dall’universo investibile iniziative che violano o che hanno un’incidenza molto negativa verso anche un solo obiettivo di sviluppo sostenibile, oppure che operano in settori considerati controversi da ClubDealOnline a seguito dell’analisi.

Il ruolo di Prometeia

Prometeia ha fornito a ClubDealOnline gli strumenti per approfondire il processo di assessment delle aziende predisposto dal team di Origination e ha disegnato il posizionamento ESG della piattaforma predisponendo una policy ESG di alto livello, sulla base delle best practice di mercato. Prometeia ha inoltre fornito un supporto specialistico per rafforzare il processo di valutazione delle aziende target in chiave ESG, consentendone il monitoraggio nel tempo, grazie all’individuazione dei KPI per la valutazione del profilo ESG di start-up e scale-up. Infine, il contributo di Prometeia ha permesso di integrare le tematiche ESG all’interno della reportistica per gli investitori, con l’obiettivo di rappresentare – in modo efficace e trasparente – il profilo delle aziende investite e la loro progressione nel tempo su temi ambientali, sociali e di governance.