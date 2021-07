Nicholas Garattini nominato presidente di Uli Next Europe

Nicholas Garattini, Head of Business Development & Investor Relations per Generali Real Estate, è stato nominato Presidente del gruppo Next di Urban Land Institute’s (Uli) in Europa. Uli Next si rivolge ai professionisti del settore immobiliare tra i 35 e 45 anni, supportando il loro sviluppo verso posizioni di leadership e le successive fasi della carriera. Nicholas Garattini succede a Galyna Permyakova, che ha ricoperto il ruolo di Presidente Europeo di Uli Next negli ultimi due anni. Nicholas inizia il suo mandato per un periodo di due anni a partire dal 1 luglio 2021 e, al contempo, inizierà a far parte anche dell’Executive Committee di Uli Europe

Uli è la più estesa e consolidata rete di esperti del settore immobiliare provenienti da varie discipline, con oltre

45.000 membri a livello globale di cui oltre 4.000 membri in Europa, organizzati tramite 15 National Councils. La missione di Uli è contribuire a definire il futuro delle città e delle comunità analizzando e guidando le trasformazioni del settore immobiliare e Uli Next contribuisce a tale attività favorendo l’interazione, lo sviluppo e la crescita della futura generazione di leaders. Uli Next fornisce un vasto programma di eventi a livello europeo e locale tra cui una conferenza annuale oltre a eventi fisici e digitali e opportunità di networking. La leadership europea, insieme ai chapter locali di Francia, Germania, Olanda, Spagna, Turchia e Regno Unito collaborano attivamente condividendo idee e proposte.

Nicholas Garattini è membro Uli dal 2014 e precedentemente ha ricoperto il ruolo di responsabile Uli in Italia per il gruppo Young Leaders (membri fino a 35 anni). Nel nuovo ruolo di Presidente Uli Next Europe, Garattini prevede di lavorare a stretto contatto con i gruppi nazionali Uli Next al fine di sostenere la loro crescita e di rinforzare l’attrattività per i membri Uli, dando priorità all’innovazione, alla collaborazione e allo sviluppo della propria carriera.

Secondo Garattini, “Abbiamo sperimentato situazioni e cambiamenti imprevedibili nell’ultimo anno e in questo momento particolare Uli può contribuire a migliorare le nostre città e comunità grazie al ruolo sempre più centrale del settore immobiliare. Uli Next offre un punto di vista privilegiato per apprendere e generare nuove idee tramite un gruppo appassionato di professionisti nella fase centrale della loro carriera che cercano di innovare il settore, mantendo la sostenibilità e l’inclusione come valori centrali”.

Lisette van Doorn, CEO Uli Europe, ha commentato: “Sono lieta di dare il benvenuto a Nicholas come nuovo Presidente di Uli Next Europe. Nel corso della sua lunga ed attiva partecipazione in Uli, ha mostrato grande passione ed energia e la sua esperienza sarà utile per migliorare ulteriormente la collaborazione tra i Consigli Nazionali Uli e i relativi gruppi locali Uli Next. Vediamo una forte potenzialità in Uli Next per crescere ulteriormente offrendo un programma con eventi e contenuti di qualità di interesse per i membri Uli Next ma anche per tutti i membri Uli. Ringrazio anche Galyna Permyakova per il suo contributo durante gli ultimi due anni, con l’introduzione del Forum Uli Next, parte del programma della conferenza annuale europea Uli e di numerosi eventi digitali durante il periodo pandemico volti a incrementeare le opportunità di networking”.

Marnix Galle, Uli Europe Chair e Presidente Esecutivo della società di sviluppo immobiliare belga Immobel, ha affermato: “Il programma di Uli Next in Europa è un elemento importante nel supportare i professionisti real estate mentre proseguono il percorso verso la successiva fase delle proprie carriere professionali. Siamo entusiasti di poter lavorare con con Nicholas che entra a far parte dell’Executive Committee di Uli Europe per rappresentare i membri Uli tra i 35 e 45 anni”.

Oltre a Uli, Nicholas Garattini è responsabile della Divisione Business Development & Investor Relations per Generali Real Estate, dove si occupa del lancio e dell’implementazione di nuove strategie e fondi di investimento immobiliari. Ha precedentemente ricoperto vari ruoli con Generali Real Estate, tra cui Responsabile degli Investimenti Indiretti dove ha contribuito al lancio della piattaforma di investimento nel mercato asiatico di Generali Real Estate e ha gestito un portafoglio di investimenti per oltre €2Mld a livello globale. Nicholas è anche membro di INREV e siede nel board di AFIRE. Ha iniziato la propria carriera in Mediobanca lavorando su operazioni M&A, dopo la laurea presso l’università Bocconi a Milano.