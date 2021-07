Plazzotta entra come vice presidente e partner in Namira Sgr

Marco Plazzotta entra, come vice presidente esecutivo e managing partner, in Namira, società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi di investimento alternativi chiusi focalizzati su immobili e crediti con garanzie immobiliari.

Marco Plazzotta porta oltre 30 anni di esperienza nel real estate, viene da Credit Suisse dove era responsabile per il Sud Europa di global real estate asset management. In precedenza, ha rivestito diversi ruoli di vertice nel real estate quali head of southern Europe di Allianz Real Estate, vice presidente di Citylife e responsabile delle attività e investimenti immobiliari di Poste Vita.

In Namira Marco Plazzotta entra anche nel team operativo affiancando Eugenio Radice Fossati e Gianni Colombo.

“Sono molto lieto che Marco Plazzotta entri a fare parte di Namira come partner e come professionista a fianco del nostro team e dei nostri soci storici che affiancano Eugenio Radice Fossati sin dalla fondazione e includono Finsev (famiglia Severgnini), Paolo Scaroni, Heinrich Prinz Zu Sayn-Wittgenstein, Marcello Toffano e agli altri managing partners. La sua comprovata esperienza e il suo network nazionale e internazionale contribuiranno ulteriormente a consolidare il ruolo di Namira Sgr come operatore indipendente nel real estate, anche a supporto di investitori nazionali e internazionali” ha dichiarato Paolo Bonazzi presidente del Consiglio di Amministrazione di Namira Sgr.